Attenti al Grifone. Dal centenario rovinato al doppio Venturino

Vuoi o non vuoi, che le cose vadano bene o male, di mezzo c’è sempre il Genoa. Parla la storia e parlano i precedenti, soprattutto quelli recenti, spietati con il Bologna, uscito vincente una sola volta nelle ultime 12 sfide in assoluto, tra casa e trasferta: il successo più "recente" al Dall’Ara sette anni fa, in un sabato pomeriggio ghiacciato del febbraio 2018, reso mite dalla meteora uruguaiana Falletti e da Mattia Destro (gol e assist), che qualche anno più tardi sarebbe entrato nella storia anche dalla parte sbagliata a Marassi, mettiamola così.

Un incrocio mai banale, a dominio rossoblù, e anche se in palio mancano gli Scudetti, come accadeva un secolo fa circa, certe ferite restano e non verranno mai rimarginate. Ne sa qualcosa il Bologna di Papadopulo, ma in generale tutti coloro che quel 4 ottobre del 2009 riempivano un Dall’Ara straboccante di bandiere rossoblù, una per ogni posto, a celebrare in gran stile il centenario del club. Una coreografia commovente, forse anche troppo per una squadra che ci mette più di un’ora per entrare in partita e 85 minuti per far gol, su rigore dubbio con Di Vaio, e riaprire la gara. Il contatto nell’azione successiva su Giacomo Tedesco è invece netto ed evidente, ma Gervasoni questa volta gli occhi li chiude entrambi: ripartenza e 1-3 di Zapater. Centenario rovinato.

Negli anni successivi si va avanti tra pari e anche qualche lampo, come il pirotecnico 3-2 del maggio 2012, dove si fa notare il talento algerino (poi mai espresso), arrivato qualche mese prima dal Lione, Ishak Belfodil, dai movimenti sgraziati ma di qualità. Tra i momenti di luce, il bis Giak-Floccari del 2016 e l’hurrà citato qui in alto griffato Donadoni, anche perché dopo saranno solo guai. Come lo 0-3 appena prima dello stop causa Covid del febbraio 2020, con tanto di primo sigillo in A di Soumaoro (in maglia ligure), oppure lo 0-2 un anno più tardi, inchiodato da Scamacca e Zappacosta. Nel settembre 2021, fu invece Criscito, a quasi tempo scaduto, a strozzare in gola l’urlo al Bfc (2-2), trasformando un rocambolesco rigore commesso da Bonifazi. A maggio scorso un’altra festa rovinata, in un Dall’Ara stracolmo per festeggiare la Coppa Italia: doppietta fulminante del 2006 Venturino, ai primi sigilli tra i grandi, e Vitinha, prima del vano eurogol di Orso. Uno a tre e fuochi d’artificio indigesti. Ora sì, è arrivato il momento di invertire la storia.

Giovanni Poggi