Ballottaggio in difesa, intanto potrebbe essere giunta l’ora del debutto di Rowe. Heggem, Lucumi e Vitik in corsa. Una poltrona per due posti

Bologna quasi al completo: ma è un quasi che fa la differenza, considerato che all’appello manca ancora Lucumi e che Vincenzo Italiano avrà due soli giorni per scegliere il pacchetto dei centrali e chiarirsi le idee sul Bologna da schierare a San Siro con il Milan, domenica sera. E’ rientrato ieri in gruppo Torbjorn Heggem, colui che ha rappresentato la sorpresa più bella con il Como, schierato proprio al posto di John Lucumi, almeno al pronti via. Perché nella ripresa hanno fatto coppia, con il colombiano subentrato al posto dell’ammonito Martin Vitik, per evitare guai e il rischio di un doppio giallo. Ai box Casale e pure il terzino destro Holm, oltre a Pobega, Sulemana e Immobile. Dietro corrono in tre per due posti. Stando ai rientri e al tempo a disposizione per preparare il big match, sulla carta Vitik ed Heggem paiono favoriti. Ma sulla carta, appunto. Lucumi è da ieri sera in città e oggi rientrerà in gruppo e lo farà sì con il fusorario da smaltire, ma pure dopo avere riposato nell’ultima sfida di qualificazione mondiale della sua Colombia, dato che il ct dei Cafeteros, con il pass già in tasca, ha concesso riposo a buona parte dei titolari: tra cui il centrale rossoblù, chiamato a lasciarsi definitivamente alle spalle il tiramolla di mercato di fine agosto e gli alti e bassi di inizio stagione, che lo ha visto passare dall’errore che è costato gol e partita con la Roma a un secondo tempo di livello con il Como. Fisicità e capacità di gestione in fase di possesso, al netto di ‘lucumate’, rendono il colombiano uno dei migliori centrali del campionato.

Anche per questo Italiano vuole attendere il suo rientro per valutarne le condizioni psico-fisiche per la sfida ai rossoneri. Vitik ha qualità, ma è ancora in fase di ambientamento, Heggem, con il Como, ha giocato dando l’impressione di essere a Bologna da anni, con feroce applicazione. Anche per questo Italiano non scarta l’idea di ripartire da un’inedica coppia tutta mancina: dipenderà da Lucumi, che deve tornare protagonista, in attesa di discutere il rinnovo. A destra spazio a Zortea, a sinistra scalpita Miranda. E davanti c’è attesa per capire se sia giunta l’ora di Rowe, l’acquisto più oneroso della storia rossoblù, per un confronto che promette scintille con Rabiot.

Marcello Giordano