Balogh sbroglia qualsiasi pericolo. Valenti e Almqvist, che personalità

Suzuki 6 L’unica parata del primo tempo è su colpo di testa in fuorigioco di Ndoye. Il resto è ordinaria amministrazione.

Delprato 6,5 Qualche sbavatura c’è, vedi un colpo di testa concesso a Cambiaghi nel primo tempo: ma l’esterno non lo salta mai.

Balogh 7 E’ il centrale che prevalentemente esce sulle percussioni di Pobega: attento. Sbaglia poco o nulla.

Valenti 7 Bravo a mettere in fuorigioco Ndoye a fine primo tempo. Di fisico e posizione, se la cava sempre su Castro.

Valeri 6,5 Ndoye non lo salta mai. Orsolini, nella ripresa, idem. Solido, attento e cattivo.

Keita 6,5 Chiude gli spazi e prova a ripartire.

Bernabè sv Si fa male dopo quattro minuti.

Sohm 7 Scherma i mediani rossoblù, segna il 2-0 in contropiede, non rinunciando mai anche alla fase offensiva. Partitona.

Cancellieri 6 Mette una bella palla per Bonny: il resto è sacrificio, un giallo-arancione e una seconda ammonizione: graziato da Abisso.

Bonny 7 Rompe un digiuno che durava dal 9 novembre: conquista e trasforma il rigore, spiazzando Ravaglia. Fa reparto.

Almqvist 6,5 Prende un giallo, rischia su contatto con Orsolini nella ripresa: è la dimostrazione del sacrificio che sa mettere per imbrigliare il Bologna sugli esterni. E in avvio qualche ripartenza pericolosa la crea.

Estevez 6,5 Mediano bloccato, fa densità, come da ordini precostituiti, davanti alla difesa, sempre applicato.

Man 7 Subentra a Cancellieri, avvia e rifinisce per il 2-0 di Sohm, sfiora il 3-0.

Lovik sv

Camara sv

Pellegrino sv

Allenatore Chivu 7 Blinda la seconda peggior difesa della serie A, con esterni d’attacco di sacrificio, affidandosi ai lanci lunghi per ripartire su Bonny e bloccando le fasce rossoblù: mossa vincente, due tiri e due gol. Prima in serie A in panchina e prima vittoria, che significa tre punti e uscita dalla zona retrocessione. Il Parma non gioca, ma vince ed è l’unica cosa ce conta.Vince il confronto diretto con Italiano.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano