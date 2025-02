Baschirotto al top, Morente spreca. L’ex Karlsson non si fa rimpiangere

Falcone 6,5. Una sola parata ma determinante, a un minuto dalla fine, su Dallinga.

Guilbert 6,5. Annulla Dominguez nel primo tempo e spinge approfittando delle difficoltà della corsia sinistra rossoblù.

Baschirotto 6,5. Nel primo tempo il Bologna è sopraffatto e a Castro lascia solo le briciole.

Jean 6. Domina sulle palle alte. Annulla i tentativi di incursione di Fabbian.

Gallo 6,5. Ndoye lo salta tre volte in tutto il match. Spinge meno del solito, ma concede pochissimo. Bravo a mettere in fuorigioco Dallinga sul gol annullato.

Coulibaly 6. Sempre attento e lucido. Fisicità e quantità, non sempre qualità.

Ramadani 6,5. Bracca Fabbian. In costruzione, accusa un paio di amnesie che rischiano di costar care, ma da mediano recupera e fa ripartire la squadra con continuità.

Helgason 6,5. Dinamismo e gamba, manda in tilt più volte Pobega. Si butta dentro ogni volta che si apre uno spazio, ma al minuto 27 spreca il tap in dopo la parata di Skorupski su Pierotti e cestina il suo primo gol in serie A.

Pierotti 5,5. Al primo minuto approfitta dello scontro Lucumi-Lykogiannis per apparecchiare il vantaggio per Morente, che spreca. Spreca pure lui a tu per tu con Skorupski. E’ la fotografia di un Lecce aggressivo e arrembante, ma che sbaglia tre occasioni che in serie A non si dovrebbero sbagliare.

Krstovic 5. Reduce da 3 reti e 2 assist nelle ultime 4 partite, questa volta lotta combinando poco o nulla.

Tete Morente 5,5. Si divora il vantaggio al primo minuto facendosi murare da Pobega, applicato nei ripiegamenti per limitare Ndoye.

Pierret 6. Con lui il Lecce abbassa il baricentro nel finale. Karlsson 5,5. Un colpo di tacco e poco altro. L’ex non si fa rimpiangere. Berisha 6,5. Ottimo impatto: sfiora il gol, calcia piazzati pericolosi. N’Dri ng.

All. Giampaolo 7. Incarta il Bologna neutralizzando le fasce: lascia il possesso palla, si prende le occasioni da gol con ripartenze di qualità. Cerca l’ipoteca sulla salvezza, non ricade nei problemi di fragilità difensiva salendo a +4 sulla zona retrocessione.

Voto squadra 6,5.

Marcello Giordano