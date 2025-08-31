Basket B Nazionale, partenza con il freno a mano per i gialloneri. La Virtus non carbura in attacco. Altro stop per la band di Galetti

RAVENNA 81 VIRTUS 65

ORA SI’ RAVENNA: Dron 17, Feliciangeli 4, Naoni 7, Paolin 12, Brigato 10, Paiano 7, Cena 17, Jakstas 12, Flan ne. All.: Auletta.

VIRTUS IMOLA: Baldi 4, Kucan 11, Melchiorri 7, Mazzoni 4, Boev 12, Pollini 17, Metsla 3, Sanviti 3, Santandrea, Errede 2, Tambwe 2, Cosma ne. All.: Galetti.

Note: parziali 25-10, 24-23, 17-19, 15-13.

Prima trasferta stagionale per la Virtus e terza sconfitta su altrettante uscite. In casa dell’Ora Sì Ravenna, futura avversaria nel girone B e formazione rinnovata in modo massiccio con Dron e Brigato unici confermati, Imola, pur tornando al completo (Tambwe recuperato), non riesce a portare a casa il risultato finale. Un po’ come accaduto con Jesi è il primo quarto a fare la differenza, visto che gli altri tre sono tutti tirati con un solo punto a favore dei giallorossi. In avvio, però, Galetti piazza in quintetto il ravennate, ex Forlì, Sanviti, e l’imolese Santandrea, assieme a Polli, Mazzoni e Boev. Sfruttando alcune incertezze dei gialloneri, i ragazzi di Auletta pressano forte e prendono subito il largo conquistando senza patemi il parziale.

Più regolari gli altri quarti, con Imola che scappa nel secondo sul +7 (11-18), ma viene beffata negli ultimi secondi. Si rifà nel terzo, vinto in volata e così pure nel quarto che conduce sempre (4-8 dopo 5’) ma cede di nuovo nel finale dopo essere stata avanti 13-12 fino a pochi secondi dalla sirena per una tripla in transizione. Top scorer ancora una volta Pollini, con Kucan e Boev unici in doppia cifra, per un attacco che fatica ancora a ingranare.

Federico Boschi