Basket serie A2: il torneo del 22-23 agosto. Fortitudo, a Riccione prima uscita ufficiale

La Fortitudo chiude il cerchio della rosa. A un mese dall’inizio della preparazione, come sottolineato nei giorni scorsi il via al raduno biancoblù sarà il 5 agosto, la Effe è a un passo dall’aver definito il roster.

E’ fatta per Paulius Sorokas, lituano 33 anni il prossimo 25 agosto, 203 centimetri per 100 chili, in uscita da Scafati dopo la retrocessione del club campana in serie A2.

L’ufficialità dell’accordo è attesa già per oggi, o al massimo per domani. Oltre a Sorokas, il general manager biancoblù Flavio Portaluppi ha trovato l’accordo anche con il trentasettenne Valerio Mazzola. Nato a Ferrara, 205 centimetri per 107 chili, ala grande o centro Mazzola dopo aver esordito con la squadra in cui è cresciuto, è passato a Montegranaro, Virtus per un biennio, dal 2014 al 2016 l’anno della retrocessione in A2, Torino, Venezia, Pesaro e nell’ultimo anno Treviso.

La trattativa tra Mazzola e la Fortitudo molto avanti e l’ufficializzazione dell’accordo dovrebbe arrivare, così come nel caso di Sorokas, nei prossimi giorni. Con l’arrivo dei due lunghi, la rosa della Fortitudo è quasi al completo.

Manca un solo elemento a completare l’organico un centro che possa essere una discreta alternativa per Sorokas, Mazzola e Benvenuti. Rimane aperta la pista che porta a Simone Zanotti, 33 anni il 31 dicembre, 208 centimetri per 106 chili. Il lungo in uscita da Pesaro è uno dei pochi centri-ala forte ancora a disposizione sul mercato e ovviamente sul quale ci sono gli occhi di tante altre squadre di A2, ecco perché Portaluppi sta cercando altre valide soluzioni alternative da vagliare.

Intanto si comincia a scoprire quelli che saranno i primi appuntamenti della Fortitudo. Dal 22 al 23 agosto, Matteo Fantinelli e compagni saranno di scena in riviera alla prima edizione della Riccione Basket Cup 2025, in un quadrangolare che vedrà protagoniste anche Vl Pesaro, Forlì e Cividale. Si giocherà al Playhall di viale Carpi, impianto che ha una capienza di 1.200 spettatori.

La Fortitudo esordirà ritrovando subito sulla propria strada Deshawn Freeman nella semifinale in programma il 22 agosto alle 18,45 contro Cividale. Alle 20,45 si sfideranno Pesaro e Forlì, mentre il 23, negli stessi orari, la finale di consolazione e quella che assegnerà il primo posto.