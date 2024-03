Bastoni universale: spinge e difende. Sanchez evanescente, Barella impreciso

Sommer 6,5 Attento su Ferguson, provvidenziale su Zirkzee al minuto 77. Il resto è ordinaria amministrazione.

Bisseck 7 Solido dietro, ma quando spinge diventa arma letale: manda in porta Darmian e regala il vantaggio sul cross di Bastoni, in un’azione griffata dai due braccetti di difesa.

Acerbi 6,5 Anticipa Zirkzee o scappa in tempo per non farsi prendere d’infilata: letture di qualità, limita il gioiello rossoblù.

Bastoni 7 Suo l’assist per Bisseck, suoi un altro paio di cross pericolosi. Spesso esterno di spinta aggiunto e in impostazione il suo mancino è sinonimo di qualità.

Darmian 6,5 Parte forte, sbagliando il possibile vantaggio. C’è sempre e nella ripresa gioca sinistra al posto di Carlos Augusto.

Barella 5 Si divora un gol fatto, sulla palla persa di Kristiansen. Ci mette qualche errore in appoggio di troppo, nell’ambito di un match di corsa e quantità, ma non di qualità.

Calhanoglu 6 Al piccolo trotto, al rientro dopo l’infortunio, ma comunque prezioso: in costruzione e anche a inizio ripresa, quando devia un tiro cross di Posch. Esce lui e l’Inter si abbassa.

Mkhitaryan 6 Si vede poco, ma è sempre al posto giusto quando conta.

Carlos Augusto 6 Non spinge con continuità, ma in avvio prima ispira con un tacco per Sanchez e prova la conclusione. Decisivo nel murare Kristiansen. Sostituito all’intervallo per un problema al polpaccio.

Thuram 5,5 Deve ritrovare la condizione e si vede. Entra ed esce dalla partita, ma recupera un palla in area che Barella spreca. Si batte.

Sanchez 5 Una conclusione timida in avvio e pochissimo altro, se non palle perse.

Dumfries 6 Attento dietro.

Frattesi 6 Corsa e intensità.

Asllani 5,5 Soffre Ferguson.

Klaassen 5,5 Subito un giallo evitabile.

Arnautovic 5,5 Fischiato, non ne prende una. Guaio muscolare nel recupero.

Allenatore Inzaghi 7 Fanno 13 vittorie consecutive, dieci in campionato e +18 sulla Juventus. A Bologna capolavoro di solidità, risparmiando Lautaro e Dimarco per la Champions. Voto squadra 6,5

Marcello Giordano