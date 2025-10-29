Battuto 2-0 il Como. Bousnina segna e... para. La Primavera vola ai sedicesimi di Coppa

2

COMo

0

: Franceschelli; Puukko, Tomasevic, Markovic, Dimitrisin (68’ Nesi); N’Diaye (68’ Lai), Nordvall, Jaku (83’ Zonta); Labedzki (68’ Pisani); Bousnina, Castaldo (79’ Mazzetti). A disposizione: Happonen, Barbaro, Papazov, Castillo, Sadiku, Tonin. All.: Morrone

COMO: Menke; Epifani, Cardozo (79’ Ronchetti), Grilli, De Paula (63’ Mezsargs); Papaccioli, Burlacu (79’ Da Silva), Pisati; Mazzara (70’ Bosze), Amadio (70’ Bulgheroni), Simonetta. A disposizione: Manzi, Traballi, Oldenstam, Mastriani, Clementi, Martinez.All.: Buzzegoli.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Reti: 40’ pt Castaldo, 24’ st Bousnina.

Note: ammonito De Paula. Espulso al 43’ st Franceschelli. All’36’ st Franceschelli para un rigore a Simonetta.

La Primavera di Stefano Morrone supera i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Decisivo il successo casalingo per 2-0 contro il Como grazie alle reti di Castaldo e Bousnina. Un gol per tempo per i giovani rossoblù che negli ultimi scampoli del match sono anche rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Franceschelli. Proprio l’estremo difensore è stato trai protagonisti dell’incontro, sin dalle prime battute, con un primo intervento decisivo già al 2’. In stato di grazia Castaldo, tra i più attivi e autore della rete che al 40’ porta in vantaggio il Bologna. L’attaccante è preciso di sinistro capitalizzando l’assist perfetto di Bousnina.

Nel secondo tempo per lui ci sarebbe anche la possibilità della doppietta, ma il suo colpo di testa viene respinto non senza qualche patema dal portiere del Como, Menke. A quel punto sale invece in cattedra proprio Bousnina. Per lui, dopo l’assist, arriva il gol con una bella azione personale, terminata con un sinistro a giro sul secondo palo. Le emozioni però non sono finite perché all’81’ arriva il rigore parato da Franceschelli che neutralizza la conclusione dagli undici metri di Simonetta anche se appena sette minuti dopo il portiere rossoblù si fa espellere per un’uscita scomposta al limite dell’area. Tra i pali va Bousnina che para di piede il conseguente calcio di punizione.

E’ l’ultimo sussulto dell’incontro, con la Primavera di Morrone che ora attende la vincente di Lazio-Vicenza. La squadra tornerà invece in campo domenica alle 15, sempre in casa contro la Roma per il campionato.

Gianluca Sepe