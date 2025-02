BENEFICENZA. Dall’Ara esaurito: metà dell’incasso per gli alluvionati

Bologna-Milan da tutto esaurito: sono stati 31.784 gli spettatori al Dall’Ara per il big match, esplosi di gioia per la rimonta rossoblù, con I 2.500 tifosi ospiti che hanno contestato la squadra. La buona notizia è che il 50 per cento dell’incasso sarà devoluto alla raccolta fondi indetta da Città Metropolitana a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione del 19 ottobre, evento che portò al rinvio della sfida in programma originariamente il 26 ottobre. Il Bologna non ha comunicato l’incasso. lo farà nelle prossime ore quando comunicherà la cifra che sarà devoluta a sostegno degli alluvionati (dovrebbe aggirarsi attorno ai 300mila euro). Evitato l’incrocio tra il sindaco Lepore e il presidente rossonero Scaroni, che è ricorso al Tar contro il primo cittadino dopo la decisione del rinvio: il primo rappresentante del Milan infatti non ha seguito la squadra al Dall’Ara.