Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Benja, l’invisibile. Tutto partì dal Genoa. E’ un caso da risolvere

Benja, l’invisibile. Tutto partì dal Genoa. E’ un caso da risolvere

Undici mesi fa, proprio contro i rossoblù, sbocciava Dominguez. La chiamata dell’Argentina, poi l’estate dei rumors e la ’sparizione’.

di MARCELLO GIORDANO
19 settembre 2025
Benjamin Dominguez compie oggi 22 anni: per l’argentino è stata un’estate difficile, tra i rumors di mercato e l’esclusione dalla lista dall’Europa

Benjamin Dominguez compie oggi 22 anni: per l’argentino è stata un’estate difficile, tra i rumors di mercato e l’esclusione dalla lista dall’Europa

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Che fine ha fatto Benjamin Dominguez? E’ questa una delle domande che va per la maggiore tra i tifosi del Bologna, convinti che questa debba essere la stagione dell’esplosione del talento di La Plata, che compie oggi 22 anni. A rendere attuale attuale la domanda, il match alle porte. Il funambolo argentino esordì in rossoblù e in serie A poco meno di un anno fa: ovvero 11 mesi fa, il 19 ottobre, a Marassi contro il Genoa e fu subito colpo di fulmine. Baricentro basso, dribbling, difficoltà nel fermarlo e nel buttarlo a terra, creatività, capacità di saltare l’uomo e andare al tiro.

Avrebbe chiuso la stagione con 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 reti e 3 assist e pure con una convocazione nella nazionale maggiore campione del mondo, a marzo. In molti erano convinti che il sostituto di Ndoye il Bologna ce l’avesse in casa, che questo sarebbe stato l’anno di ‘Benji’ e che l’argentino avrebbe potuto trovare spazio anche sulla trequarti, dato l’infortunio di Odgaard.

Invece niente. A sorpresa Dominguez è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver ancora disputato un minuto. Da Genoa a Genoa: nel giro di un anno si è rovesciato il mondo dell’argentino, se è vero che nelle ultime curve del mercato, senza che ancora fossero usciti rumors che lo riguardassero fin lì, l’ad rossoblù Fenucci ufficializzò l’interesse nei suoi confronti della Roma e la possibilità di cederlo, dato che sarebbe finito fuori dalla lista Uefa, mossa che ha causato qualche mal di pancia. La cessione alla fine non è arrivata: vuoi per non rinforzare una diretta concorrente per l’Europa, vuoi perché le condizioni proposte non sono state ritenute adeguate, per modalità e cifre. Alla base di tutto, stando ai rumors che filtrano da Casteldebole, pare ci sia il rendimento in ritiro: insomma, Italiano e la dirigenza, dopo la stagione scorsa, si sarebbero aspettati un altro impatto, un altro livello di fame e cattiveria agonistica al pronti via, Dominguez non avrebbe colto l’attimo e dimostrato le caratteristiche emotive necessarie per sfruttare l’addio di Ndoye e prendersi l’eredità dello svizzero e un ruolo da protagonista.

Una cosa è certa: un problema c’è. E se Dominguez sia un caso o meno e quanto grosso lo stabiliranno le prossime tre giornate. Ci sono Genoa, Lecce e Pisa. Nel mezzo, anche due gare di Europa League, che l’argentino osserverà da spettatore. Se Italiano non dovesse ricavargli minuti in campionato ora che inizia il tour de force, è ovvio che ci sarebbe un problema. Di più, è ovvio che già c’è: le prossime gare diranno se ci siano le condizioni per farlo rientrare e riprendere il filo da dove si era interrotto il discorso. Cercasi Dominguez: per non perdere per strada un talento dalla stoffa di indiscutibile qualità.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su