Benja, l’invisibile. Tutto partì dal Genoa. E’ un caso da risolvere

Che fine ha fatto Benjamin Dominguez? E’ questa una delle domande che va per la maggiore tra i tifosi del Bologna, convinti che questa debba essere la stagione dell’esplosione del talento di La Plata, che compie oggi 22 anni. A rendere attuale attuale la domanda, il match alle porte. Il funambolo argentino esordì in rossoblù e in serie A poco meno di un anno fa: ovvero 11 mesi fa, il 19 ottobre, a Marassi contro il Genoa e fu subito colpo di fulmine. Baricentro basso, dribbling, difficoltà nel fermarlo e nel buttarlo a terra, creatività, capacità di saltare l’uomo e andare al tiro.

Avrebbe chiuso la stagione con 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 4 reti e 3 assist e pure con una convocazione nella nazionale maggiore campione del mondo, a marzo. In molti erano convinti che il sostituto di Ndoye il Bologna ce l’avesse in casa, che questo sarebbe stato l’anno di ‘Benji’ e che l’argentino avrebbe potuto trovare spazio anche sulla trequarti, dato l’infortunio di Odgaard.

Invece niente. A sorpresa Dominguez è l’unico giocatore di movimento della rosa a non aver ancora disputato un minuto. Da Genoa a Genoa: nel giro di un anno si è rovesciato il mondo dell’argentino, se è vero che nelle ultime curve del mercato, senza che ancora fossero usciti rumors che lo riguardassero fin lì, l’ad rossoblù Fenucci ufficializzò l’interesse nei suoi confronti della Roma e la possibilità di cederlo, dato che sarebbe finito fuori dalla lista Uefa, mossa che ha causato qualche mal di pancia. La cessione alla fine non è arrivata: vuoi per non rinforzare una diretta concorrente per l’Europa, vuoi perché le condizioni proposte non sono state ritenute adeguate, per modalità e cifre. Alla base di tutto, stando ai rumors che filtrano da Casteldebole, pare ci sia il rendimento in ritiro: insomma, Italiano e la dirigenza, dopo la stagione scorsa, si sarebbero aspettati un altro impatto, un altro livello di fame e cattiveria agonistica al pronti via, Dominguez non avrebbe colto l’attimo e dimostrato le caratteristiche emotive necessarie per sfruttare l’addio di Ndoye e prendersi l’eredità dello svizzero e un ruolo da protagonista.

Una cosa è certa: un problema c’è. E se Dominguez sia un caso o meno e quanto grosso lo stabiliranno le prossime tre giornate. Ci sono Genoa, Lecce e Pisa. Nel mezzo, anche due gare di Europa League, che l’argentino osserverà da spettatore. Se Italiano non dovesse ricavargli minuti in campionato ora che inizia il tour de force, è ovvio che ci sarebbe un problema. Di più, è ovvio che già c’è: le prossime gare diranno se ci siano le condizioni per farlo rientrare e riprendere il filo da dove si era interrotto il discorso. Cercasi Dominguez: per non perdere per strada un talento dalla stoffa di indiscutibile qualità.