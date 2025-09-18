Bernardeschi, 10 in felicità. "Con Italiano un grande feeling. La pressione addosso? Mi carica. Questo è un Bologna molto forte»

La felicità incontaminata davanti a un pallone è rimasta la stessa di quell’esile biondino che con la maglia dell’Atletico Carrara dribblava anche il tempo. Troppo più forte dei suoi compagni, correva incontro a un destino che lo aspettava a braccia aperte. Lo chiamavano ‘Montellino’, perché quelli erano gli anni dell’aeroplanino Montella e quel biondino spaccava le porte esultando con le braccia a mo’ di ali.

Un altro aereo, quest’estate, ha riportato Federico Bernardeschi in Italia, lontano dal calcio-comfort di Toronto. Di nuovo in un mondo che perdona poco, e ai numeri dieci quasi nulla. "Io sono pronto da quando sono salito su quel volo di ritorno", spiega l’ex trequartista di Fiorentina e Juventus, atterrato a Bologna e nel nostro campionato con il sorriso ancora di quel ragazzino.

Bernardeschi, Italiano pochi giorni fa ha detto: "Federico forse si è dimenticato di cosa sia la Serie A, per intensità. Deve svoltare in fretta". Come ha preso quelle parole? "Le ho vissute benissimo. Il mister lo conosco, quelle cose me le ha dette anche di persona: so perfettamente cosa volesse dire, non c’è nessun problema. Anzi, ci abbiamo fatto una risata sopra, io e lui".

Con Italiano, però, in allenamento c’è poco da ridere... "E voi vedete solo il dieci per cento di quello che chiede il mister…(ride, ndr). E’ un tecnico molto esigente, ma i risultati gli hanno dato ragione. A me lui piace perché siamo simili: è schietto, se ti deve dire una cosa te la dice. Tra noi c’è stato feeling dalla primissima telefonata".

In Italia la aspettano tutti al varco, pronti a dire "Bernardeschi è finito". Chi gliel’ha fatto fare di venire via da Toronto? "In realtà io non vedevo l’ora di riprendermi pressioni e responsabilità. Sono un animale competitivo, vivo di questo. Ed è proprio questo che mi mancava un po’ là. Per il resto in Canada la qualità della vita era incredibile".

Beh, a Bologna non si sta poi così male. "Alla grande. La città è bella: sto in centro e mi piace viverla. Le bimbe (Deva e Lena, ndr) sono già iscritte a scuola. Il primo mese, certo, è stato burrascoso: spostare tre anni di vita non è semplice. Ma ora va tutto bene".

Che ruolo hanno avuto i compagni di squadra? "Quello di una famiglia: sono stato accolto divinamente. Nel Bologna c’è un gruppo sanissimo, anche grazie al welcome manager Lollo (De Silvestri, ndr). Con gli italiani ovviamente è stato semplice, ma mi trovo benissimo anche con gli stranieri, che magari per questioni linguistiche sono più silenziosi: tipo Jhon (Lucumi), lui ormai è il mio ‘panita’".

Insomma tutto fantastico. Ora, però, deve parlare il campo. Si sente pronto per partire titolare con il Genoa sabato? "Io mi sento pronto da quando sono salito su quell’aereo per tornare. Io vorrei giocare sempre. Se così non fosse, dovrei farmi due domande: vorrebbe dire che ho perso le motivazioni. Invece io non vedo l’ora di prendermi le pressioni".

Il Bologna dopo due ko nelle prime tre gare, ne ha fin troppa forse di pressione addosso. "Sicuramente potevamo fare di più. Però va contestualizzato questo inizio, ci sono tante variabili. Sono state due trasferte a Roma e a Milano: comunque due partite giocate e perse uno a zero. Poi abbiamo fatto una grande gara con il Como, a detta di tutti la rivelazione di quest’anno. Calma, i processi non si fanno dopo tre giornate. Siamo sulla strada giusta".

E dove può portare questa strada? "Questo Bologna per me è forte, molto forte. Quello che dobbiamo fare è raggiungere la consapevolezza del nostro valore, fare questo step mentale. Possiamo arrivare in fondo nelle quattro competizioni: sì, anche in Europa League".

In estate i tifosi sognavano la coppia con Immobile. Entrambi sbandierando la voglia di riconquistare l’azzurro. Sembra una vita fa. "Ciro è stato sfortunato. Ma la stagione è lunga, c’è tutto il tempo per fare grandi cose tutti insieme".

A destra c’è la concorrenza di Orsolini. Meglio cercare un posto da trequartista? "Il ruolo non è un problema. A me piace divertirmi in campo e questa squadra davanti ha tanta fantasia, tanti giocatori intercambiabili. Abbiamo veramente tante soluzioni".

Se le dico 21 dicembre 2021…? "Sì, il mio ultimo gol in Serie A, Juventus-Cagliari. Ecco, mi mancano molto quelle sensazioni. E’ ora di riprovarle e di aggiornare le statistiche".

Curiosamente le ultime due reti in senso assoluto le ha fatte il 17 maggio contro il Montreal di Saputo. "Appena abbiamo parlato, il Pres me l’ha ricordato. Mi ha detto: ‘Ti tolgo da là, giochi per me così non mi fai più gol contro’. Scherzi a parte, c’è un bellissimo rapporto con loro: è una famiglia veramente straordinaria".

A proposito di famiglia, lei ha sempre sottolineato i sacrifici dei suoi genitori. "Quei sacrifici sono il pilastro della persona e del giocatore che sono diventato. I miei erano due operai: do un valore enorme a quello che hanno fatto per me. Se mia madre non mi avesse scarrozzatto per 7-8 anni prima a Empoli e poi a Firenze, adesso non sarei qui".

Però a 16 anni un problema al cuore rischiò di chiudere la sua giovane carriera. "Ero agli allievi nazionali della Fiorentina, il momento in cui un ragazzo deve decollare: invece mi hanno tagliato le ali. Il mio fisico era cresciuto tanto, ma con esso anche il cuore. E mi fecero fermare per sei mesi. Grazie a Dio, andò tutto bene".

Che significato hanno, invece, tutti questi tatuaggi che porta addosso? "Sono tantissimi, ma compongono un unico tatuaggio: sono tutti collegati, ognuno con una motivazione, però è come se ci fosse un filo che li lega. Insieme fanno un po’ la storia della mia vita".

E c’è spazio per un pezzo di Bologna in questa storia? "Lo troveremo. Soprattutto quando vinceremo qualcosa: quella data lì, andrà aggiunta per forza".