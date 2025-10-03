Bernardeschi: "Non siamo questi, dobbiamo migliorare». Lykogiannis:"Persa un’occasione». Rowe: "Pian piano mi sto ambientando». Ferguson: "Bisogna chiudere prima le partite»

Il Bologna non va e nemmeno la spinta del Nettuno stampato su un inedito azzurro casalingo per il ritorno in Europa, è servito per la prima zampata continentale. Niente decollo, rossoblù piatti, dalla difesa all’attacco, mancano gamba ma anche le idee, pure lì nel mezzo, dove il rammarico di capitan Ferguson è tanto, come quello dei 25mila del Dall’Ara. "Siamo dispiaciuti – racconta – avevamo i tre punti in mano. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi, nei primi minuti della ripresa non abbiamo fatto la nostra gara e abbiamo preso il pareggio. Non so cosa sia successo ma, se vogliamo fare punti, dobbiamo migliorare: a maggior ragione in Europa League contro avversarie forti, le partite vanno chiuse prima". E se Orso ha bussato nel primo tempo, nel secondo Bernardeschi ha invece trovato chiuso: la staffetta di Italiano non funziona. Anche a “Berna”, il guizzo manca ancora, come lui stesso sa. "Noi che siamo entrati dalla panchina avremmo dovuto fare meglio, dare vivacità alla gara e cambiarla, non è stato così. Tanti di noi sono arrivati quest’estate, dobbiamo ambientarci, migliorare e metterci a disposizione del mister compagni: ci stiamo provando e ci arriveremo. Sappiamo che non siamo questi, ma presto vedrete che verrà fuori il Bologna che conoscete". La voglia ci sarebbe anche, ma il ritmo suo, e quello del gruppo, non è ancora quello sperato e adeguato a questi livelli. Coppa e campionato però incalzano e i primi segnali, in un modo o nell’altro, dovranno fare in fretta ad arrivare. "So che devo rientrare in forma, rimettermi in gioco a questi ritmi, ma so anche non è facile, però ho la fiducia dei compagni e questo mi dà tranquillità". Da una fascia all’altra, ma sul lato opposto e diversi metri dietro, dove Lyko come sempre ci ha provato, evidentemente, però, non a sufficienza. E anche al greco, questo pari non va giù. "Volevamo i tre punti, davanti ai nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti e abbiamo perso un’occasione – dice –. Bisogna stare più attenti e lavorare, stop, anche perché domenica si torna in campo". Serve la scossa, quella che in un quarto d’ora scarso ha provato a dare Rowe, subentrato alla scheggia Cambiaghi. Qualche sgasata e un buon impatto: da rivedere, con più spazio e minuti però. "Pian piano mi sto ambientando – assicura l’esterno inglese –, anche se non è stato facile: in Italia devi fare anche tanto lavoro in fase difensiva. Il mio compito? Quello che so fare meglio secondo le mie caratteristiche, spingere e puntare l’uomo. Ieri è stata dura, ma ora guardiamo avanti".

Giovanni Poggi