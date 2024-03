Beukema e compagni vantano la terza retroguardia meno battuta. E l’attacco migliora. Difesa ed equilibrio i punti forti

Tre ’clean sheet’ nelle ultime cinque gare e due sole reti subite: una a Roma con la Lazio e una Bergamo. Nel rilancio con tanto di allungo al quarto posto dei rossoblù c’è tanto anche della ritrovata tenuta difensiva e di una fase di non possesso che, smaltita l’emergenza e allungate le rotazioni soprattutto nel ruolo degli esterni offensivi, ha ritrovato equilibrio.

Il Bologna è tornato ad avere la terza miglior difesa della serie A, con con 24 reti subite in 27 gare: meno di una a partita. Meglio hanno fatto solo l’Inter e la Juventus, con i rossoblù che nell’ultimo turno si sono rimessi alle spalle anche il Torino di Juric, che ne ha incassato uno in più. La difesa rossoblù era scivolata al sesto posto a gennaio, complici i ko con Udinese (3-0) e Cagliari (2-1) e i pareggi con Genoa (1-1) e Milan (2-2), ma pure le due reti incassate nella vittoria con il Sassuolo (4-2) che ha comunque segnato la riscossa e il nuovo cambio di passo.

Ora è tutto come a Natale, anzi meglio: Bologna quarto da solo, con la terza miglior difesa. Ma allora aveva un solo punto di di vantaggio sulla quinta (era la Fiorentina), oggi sono 4. La quarta è la Roma, a quota 47 contri i 51 punti rossoblù, la Fiorentina è scivolata a -9 ed è ottava, in mezzo Napoli a 43 e Atalanta a 46. In tutto questo, a Natale il Bologna aveva l’undicesimo attacco, con 21 reti dopo 17 giornate. Oggi ne ha 41 dopo 27: 20 reti segnate nelle ultime 10 partite, alla media di due a gara, 16 dei quali messi a referto nelle ultime 6 gare contro Sassuolo, Lecce, Fiorentina, Lazio, Verona e Atalanta, con il settimo attacco della serie A, a una sola marcatura da Napoli e Juventus. Risistemati gli equilibri nella fase di non possesso e ritrovati infortunati e squalificati, il Bologna ha rimesso le ali: in direzione Champions.

Marcello Giordano