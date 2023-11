Beukema, il migliore. Posch, pochi rischi. Aebischer opaco

Skorupski 6,5. Si fa beffare dalla conclusione di Vlasic ma il Var coglie la posizione di fuorigioco di Sanabria. Bella la parata su Zapata. Paratona nel finale su Gineitis.

Posch 6. Si accorge che può attaccare quando alla mezzora serve un bel pallone per Ndoye. Non brillante, ma non corre rischi.

Beukema 7. Mette sempre rattoppi preziosi e si scopre pregevole assist-man sul gol di Fabbian. Il migliore.

Calafiori 7. Nel primo tempo soffre un po’ le incursioni. Spostato a sinistra diventa incontenibile e da lì dà il via all’azione dell’1-0.

Kristiansen 5,5. Cominciare con un’ammonizione non è il massimo. Serata no e infatti Motta lo toglie.

Ferguson 5,5. Tanta sofferenza, fatturato scarso.

Aebischer 5,5. Motta gli affida la fascia e le chiavi del gioco. Ma non è una regia illuminata.

Fabbian 7. Dopo appena due minuti accarezza l’esterno della rete, presagio di una notte da protagonista. Arrembante quando s’incunea nella difesa granata e impacchetta la vittoria, grazie anche all’errore di Gemello.

Ndoye 6. Nel derby tutto svizzero col connazionale Rodriguez non riesce a spuntarla. Però resta dentro la partita fino alla fine.

Zirkzee 7. Nel primo tempo deve andare a cercarsi i palloni, ma sono tutti palloni sporchi. Ripresa sontuosa, coronata dal gol, il quinto in campionato.

Saelemaekers 6. Primo tempo anonimo che più anonimo non si può. Meglio nella ripresa, ma deve crescere.

Freuler 6. Fa quel che serve nel momento topico.

Lucumì 6,5. Entra applicatissimo come centrale.

Urbanski 6. Un paio di giocate non banali. Più frizzante di Saelemaekers.

Lykogiannis 6,5. Grande pennellata la palla che libera Zirkzee nelle praterie.

Motta 7. La sua forza è quella di restare sempre dentro la partita, anche nei momenti più complicati. Poi, firmato il vantaggio, la difesa diventa un muro. Chapeau.

Voto squadra 7

Massimo Vitali