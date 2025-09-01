Da Dominguez a Sulemana, le ultime ore del mercato del Bologna: cosa può succedere

Bologna, 1 settembre 2025 – Ultimi giri di lancetta sull’orologio del calciomercato estivo. A poche ore dalla chiusura della sessione estiva, il Bologna lavora di fino per sistemare alcune situazioni completando e sfoltendo la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. All’ordine del giorno ci sono quattro nomi, con più o meno certezze di salutare o vestire il rossoblù. C’è chi ha già salutato tutti, come Stefan Posch che sarà un giocatore del Como proprio all’indomani della vittoria sui lariani al Dall’Ara. L’austriaco saluta in maniera definitiva, anche se si tratta formalmente di un prestito oneroso ma visto che c’è l’obbligo di riscatto si può dire che il duttile difensore non tornerà più all’ombra delle Due Torri. Operazione chiusa tra i 4,5 e i 5 milioni, compresi i 500 mila euro per il prestito, con una percentuale anche sulla futura rivendita.

Chi rimane in bilico è invece Benjamin Dominguez: l’argentino non ha ancora esordito in questa stagione e su di lui è forte l’interesse della Roma, a caccia di un esterno offensivo dopo il no per Sancho del Manchester United e le difficoltà per arrivare a George. Il numero 30 rossoblù è finito sul taccuino di Massara da diversi giorni ma e il Bologna non ha chiuso del tutto alla cessione del Nene, anche in virtù di una zona del campo affollata e di una lista UEFA per l’Europa League che terrà fuori almeno due dei sei interpreti del ruolo. La società non si vuole privare a cuor leggero del ragazzo e soprattutto vuole farlo alle sue cifre, vale a dire almeno 18 milioni per un ragazzo che fu acquistato appena una stagione fa per 4,5 milioni (più il solito bonus sulla futura rivendita). Dalla Capitale filtra ottimismo e si potrebbe chiudere anche con un prestito con obbligo. Ci sarà tempo fino alle 20 appunto per valutare il da farsi e cercare un’eventuale fumata bianca.

Chi rimarrà invece è John Lucumi, protagonista di una telenovela di mercato da metà agosto: dopo il pressing per cambiare aria e andare in Premier League al Sunderland, il colombiano dovrebbe rimanere alla corte di Italiano, accettando forse anche il rinnovo fino al 2029 a 1,5 milioni di euro a stagione. Questo perché il Bologna un sostituto all’altezza non l’ha trovato e proprio il club inglese dovrebbe aver trovato un accordo con Lutsharel Geertruida del Lipsia, allontanando così il difensore sudamericano dal suo radar.

Infine Ibrahim Sulemana: Di Vaio aveva escluso nuove mosse di mercato in entrata ma a quando pare sarà lui il rinforzo per il centrocampo. Il ghanese classe 2003 arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo per 1 milione, con il diritto di riscatto fissato invece a 10 milioni. Si lavora poi anche sulle altre uscite: Jesper Karlsson si guarda intorno, difficile che rimanga in Serie A dove molte piste, Sassuolo, Torino e Udinese, si sono raffreddate mentre riflette sull’Aberdeen che lo vorrebbe in prestito. Non è da scartare nemmeno la Turchia, dove il mercato chiuderà il 12 settembre. Urbanski potrebbe andare a Copenaghen ma si tratta sulla percentuale della futura rivendita mentre Corazza ha offerte in Serie B, con il Pescara in prima fila. In cadetteria dovrebbe andare anche Okwonkwo mentre per Ilic si continua ad attendere. Nulla da fare infine per Bonifazi che resterà a Bologna per provare a risolvere alcuni guai fisici. Per lui potrebbe arrivare la rescissione.