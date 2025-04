Bologna, biglietti finale Coppa Italia: prezzi, come e quando comprarli

Bologna, 25 aprile 2025 – Serviranno l’agilità di Dominguez e Pedrola e la velocità di Ndoye e Cambiaghi, oltre che una buona dose di fortuna ai tifosi bolognesi per portare a termine la missione forse più importante dell’anno: acquistare un biglietto per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio che vedrà il Bologna di Italiano impegnato contro il Milan. Al momento infatti la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il giorno che darà il via ufficiale al “road to Roma”, con la data che dovrebbe essere fissata entro fine aprile con tutte le modalità di distribuzione e soprattutto quali aree dell’impianto.

Che dovrebbe essere equamente diviso con i milanisti. La finale si giocherà di mercoledì alle ore 21, con la prevendita dei biglietti che dovrebbe partire non prima del 2 maggio, lunedì 28 aprile è infatti in programma un’assemblea della Lega Calcio che dedicherà uno spazio anche alla Coppa Italia, con le finaliste coinvolte. Qui si fisseranno tutti i dettagli per aprire le porte dell’Olimpico ai tifosi delle due squadre.

Lo stadio di Roma ha una capienza tra 65 e 68 mila posti, ai quali andranno sottratti 7-8 mila tagliandi che verranno riservati a sponsor, istituzioni e inviti. Il restante sarà equamente diviso tra Bologna e Milan, con i tifosi rossoblù che dovrebbero essere accomodati in Curva Nord, quella normalmente occupata dai laziali con alcuni dei settori di tribuna e distinti vicino a quest’area. In Curva Sud invece i tifosi del Diavolo.

Per i bolognesi ci saranno dunque circa 30 mila biglietti, con il prezzo dei tagliandi che non è ancora stato ufficializzato ma che dovrebbe andare dai 30-35 euro per la curva, ai 55-60 per i distinti laterali mentre per la Tevere il costo dovrebbe superare i 130 euro arrivando fino ai 220 euro della Monte Mario. Il circuito di vendita sarà sia online che nei punti vendita autorizzati, con una possibile prelazione riservata ai possessori di abbonamento e Fidelity Card per poi aprire alla vendita libera, se saranno rimasti ancora biglietti disponibili.