Bizot, un miracolo sull’ultima palla. Buendia ispirato, Watkins disastroso
Bizot 6 Un paio di uscite alte puntuali, una preziosa su Odgaard nella ripresa. Fortunato sulla traversa di Castro. Cash 5...
Bizot 6 Un paio di uscite alte puntuali, una preziosa su Odgaard nella ripresa. Fortunato sulla traversa di Castro.
Cash 5 Soffre i tentativi di incursione di Cambiaghi e rimedia un giallo. Arriva tardi in chiusura sulla traversa di Castro. Svagato.
Konsa 6,5 Guida il reparto con personalità e detta i tempi.
Torres 6,5 Puntuale in marcatura. Provvidenziale al 7’ della ripresa su Castro, nella prima vera occasione del Bologna.
Maatsen 6 Cancella Bernardeschi, finisce la benzina, soffre la prima incursione di Orso e arriva il cambio.
McGinn 7 Il capitano, chi altri poteva spianare la strada verso il primo successo stagionale all’interno di un inizio di stagione complicato: sinistro in buca d’angolo dal limite. Oltre a questo, regia e fosforo.
Kamara 6,5 Centrocampista inesauribile: recupera palloni, si butta negli spazi. Rebus irrisolto.
Guessand 6,5 E’ lui a suonare la carica con la percussione del 6’ che sposta il livello emotivo della gara a favore dei padroni di casa e scaccia la paura, pur peccando di freddezza a tu per tu con il portiere.
Buendia 7 Ispirato. Si scambia spesso di posizione con Rogers, da ala costringe Zortea sulla difensiva, togliendogli la qualità migliore: la spinta. Calcia il corner che origina il vantaggio, manda Malen a più riprese davanti a Skorupski.
Rogers 6,5 Lancia Guessand verso la porta in avvio. Buca il pallone sull’assist di Buendia nell’azione che porta al vantaggio, ma nelle azioni significative è sempre nel vivo.
Malen 6 Svaria, e impegna i due centrali, apre spazi e chiama Skorupski a diverse uscite. Gli manca il gol per coronare la prestazione
Watkins 5 Si procura il rigore per chiudere la gara, ma lo sbaglia.
Sancho 6 Avvia l’azione che manda Watkins vicino al 2-0 e un paio di ripartenze. Subito in partita.
Digne 6 Ordinato.
Allenatore Emery 7 L’Europa League è casa sua, l’ha vinta quattro volte e l’Aston Villa non fallisce la prima dimenticando le difficoltà di inizio stagione (3 punti in 5 giornate di Premier) e l’addio del ds Monchi, nonostante l’emergenza.
Voto squadra 6,5
Marcello Giordano
Continua a leggere tutte le notizie di sport su