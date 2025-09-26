Acquista il giornale
Bizot, un miracolo sull’ultima palla. Buendia ispirato, Watkins disastroso

Bizot 6 Un paio di uscite alte puntuali, una preziosa su Odgaard nella ripresa. Fortunato sulla traversa di Castro. Cash 5...

di MARCELLO GIORDANO
26 settembre 2025
Bizot 6 Un paio di uscite alte puntuali, una preziosa su Odgaard nella ripresa. Fortunato sulla traversa di Castro.

Cash 5 Soffre i tentativi di incursione di Cambiaghi e rimedia un giallo. Arriva tardi in chiusura sulla traversa di Castro. Svagato.

Konsa 6,5 Guida il reparto con personalità e detta i tempi.

Torres 6,5 Puntuale in marcatura. Provvidenziale al 7’ della ripresa su Castro, nella prima vera occasione del Bologna.

Maatsen 6 Cancella Bernardeschi, finisce la benzina, soffre la prima incursione di Orso e arriva il cambio.

McGinn 7 Il capitano, chi altri poteva spianare la strada verso il primo successo stagionale all’interno di un inizio di stagione complicato: sinistro in buca d’angolo dal limite. Oltre a questo, regia e fosforo.

Kamara 6,5 Centrocampista inesauribile: recupera palloni, si butta negli spazi. Rebus irrisolto.

Guessand 6,5 E’ lui a suonare la carica con la percussione del 6’ che sposta il livello emotivo della gara a favore dei padroni di casa e scaccia la paura, pur peccando di freddezza a tu per tu con il portiere.

Buendia 7 Ispirato. Si scambia spesso di posizione con Rogers, da ala costringe Zortea sulla difensiva, togliendogli la qualità migliore: la spinta. Calcia il corner che origina il vantaggio, manda Malen a più riprese davanti a Skorupski.

Rogers 6,5 Lancia Guessand verso la porta in avvio. Buca il pallone sull’assist di Buendia nell’azione che porta al vantaggio, ma nelle azioni significative è sempre nel vivo.

Malen 6 Svaria, e impegna i due centrali, apre spazi e chiama Skorupski a diverse uscite. Gli manca il gol per coronare la prestazione

Watkins 5 Si procura il rigore per chiudere la gara, ma lo sbaglia.

Sancho 6 Avvia l’azione che manda Watkins vicino al 2-0 e un paio di ripartenze. Subito in partita.

Digne 6 Ordinato.

Allenatore Emery 7 L’Europa League è casa sua, l’ha vinta quattro volte e l’Aston Villa non fallisce la prima dimenticando le difficoltà di inizio stagione (3 punti in 5 giornate di Premier) e l’addio del ds Monchi, nonostante l’emergenza.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano

