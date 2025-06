Bologna a caccia di talenti all'Europeo Under 21: focus su Fabbian e Suslov

Gli osservatori rossoblù sono in missione a Trnava, Bratislava e Kosice: per monitorare i talenti in azione alla fase finale dell’Europeo under 21 in corso in Slovacchia. Alcuni sono già nei radar da tempo, altri potrebbero entrarci. Ieri, intanto, gli emissari hanno visionato a Trnava Italia-Slovacchia, per rivedere da vicino il fantasista del Verona Tomas Suslov (23), già andato a segno nell’esordio contro la Spagna, pure questa partita visionata, per vedere all’opera Marc Pubill (21) terzino destro dell’Almeria che piace al Como e da dove sono usciti appuntandosi in chiave futura come giocatore da seguire il talento classe 2005 Nino Marcelli, di proprietà dello Slovan Bratislava, esterno sinistro d’attacco autore di due assist.

Ma se il Bologna sta seguendo l’Europeo da vicino è per visionare i ragazzi azzurri: in primis il rossoblù Fabbian su cui pende il diritto di recompra dell’Inter da 12 milioni e su cui si muove anche la Lazio di Sarri: classe 2003, Fabbian sarà ancora in lista Under per il prossimo campionato, ma in Europa dovrebbe entrare nei 17 over e non è trequartista puro: ecco perché se dovesse arrivare l’offerta giusta il Bologna potrebbe sedersi al tavolo, dare a Fabbian l’opportunità di andare a giocare con più continuità e poi andare a caccia di un trequartista puro, più adatto al 4-2-3-1 di Italiano.

Suslov resta uno dei principali obiettivi, il Verona è pronto a trattare, ma farà il prezzo dopo l’Europeo. Intanto il Bologna monitora pure il centrale difensivo Ghilardi (22), sempre del Verona, a cui si pensa (insieme con Idzes) per sostituire il probabile partente Erlic, richiesto dalla Dinamo Zagabria. E non è finita: perché a proposito di trequartisti, approffittando della richiesta della Roma per Lucumi, Sartori e Di Vaio hanno sondato il terreno per i giallorossi Baldanzi (22) e Soulè, quest’ultimo già richiesto a gennaio e bloccato da Ranieri: la dirigenza attende evoluzioni da Roma per capire se uno dei due nello scacchiere di Gasperini potrebbe trovare meno spazio per tentare un eventuale affondo.

Occhi puntati anche sulla Danimarca Under 21, dove militano gli attaccanti Mathias Kvistgaarden (23) del Brondby (23 reti e 7 assist in stagione) e William Boving (22) dello Sturm Graz (11 gol e 10 assist). Il tutto senza dimenticare l’esterno d’attacco olandese Ruben Van Bommel (20), tra le stelle della manifestazione, obiettivo di casa Az, ma pure Fazzini (22), Gnonto (21) e Koleosho (20), trequarti e attaccanti esterni azzurrini in ascesa, come Doumbia (20), centrocampista del Venezia che potrebbe essere l’occasione per la mediana dopo la retrocessione dei lagunari.