Bologna a un passo dalla finale di Coppa Italia: Vincenzo Italiano punta alla storia

Succede che anche un allenatore con i piedi ben piantati per terra e allergico ai toni enfatici come Vincenzo Italiano per una volta faccia uno strappo alla regola. "Abbiamo l’obiettivo della finale di Coppa Italia a portata di mano, sappiamo di giocare per la storia", dice il tecnico. Che poi strada facendo, in una Casteldebole in cui aleggia ancora il sapore della notte trionfale di campionato con l’Inter, esprime un concetto non meno strategico: "Questo Bologna per tanti aspetti è già una big e con la voglia di crescere che ha Saputo qui si può ambire a tutto".

Parole che pesano, almeno quanto peserebbe questa notte sbrigare senza eccessivi patemi la pratica Empoli per sfidare il Milan a Roma e agguantare una finale che manca da 51 anni, ovvero da quel 23 maggio 1974 in cui sul prato romano dell’Olimpico, lo stesso che il 14 maggio ospiterà la prossima finale, i rossoblù alzarono il trofeo superando il Palermo per 5-4 ai rigori.

Dopo lo squillante 3-0 nella semifinale d’andata dell’1 aprile al Castellani (gol di Orsolini e doppietta di Dallinga) non sembra un’impresa titanica sbarazzarsi di un Empoli che avrà la testa solo al campionato. Ma Italiano è un tipo che non si fida delle apparenze. "Ci siamo guadagnati un vantaggio all’andata e quel vantaggio dobbiamo tutelarlo senza commettere sciocchezze", ordina il pilota di una macchina che presenterà molti pezzi di ricambio ma che alla voce centravanti riproporrà Dallinga. "Castro è al cinquantacinque per cento e qualcuno di quelli che hanno giocato sempre riposerà", ammette Italiano: di certo non riposeranno le ambizioni.

"Ci giochiamo tanto – ammette l’allenatore rossoblù –. Prima dei quarti con l’Atalanta dissi che il sogno era portare trentamila bolognesi all’Olimpico e quel sogno adesso possiamo coronarlo. Per il club e per il presidente Saputo, che a questa Coppa Italia tiene tantissimo".

Ci tengono anche i tifosi, che pure questa notte non riempiranno per intero il Dall’Ara. Italiano è sempre la voce della sincerità: "Sono giorni che mi informo su quale Dall’Ara vedremo e vedo che pian pianino lo stadio si sta riempiendo. Ci spero, perché questi ragazzi meritano una cornice importante".

Dopodiché niente scherzi. "Due anni fa in Conference con la Fiorentina mi è già successo di stravincere l’andata in trasferta e poi al ritorno, in casa, mi sono ritrovato sotto di due-tre gol...", dice Italiano rispolverando le sfide, poi vinte, con Sporting Braga e Lech Poznan. Sotto con l’Empoli, allora: sapendo che già così è una festa. "La parola chiave di questo gruppo è divertimento – dice Italiano –. Vedere la gente con le lacrime agli occhi dopo una vittoria è emozionante come festeggiare in piazza".

Quanto al futuro, garantisce Joey: "Per come sta crescendo, per come programma e per le ambizioni che ha questo club è già una big. E con Saputo si può ambire a tutto". Cose che lo Stranino non deve avere nemmeno mai pensato.

Stranino anche Marcenaro, che stasera dirige e che con l’Inter, da quarto uomo, è stato decisivo nel trasformare le ammonizioni di Italiano e Farris in espulsioni. A volte ritornano.