Bologna, accendi l’Europa League. Niccolini: "Sappiamo cosa fare. Ma speriamo Vincenzo torni presto. Firenze? No, conta solo Bucarest»

dall’inviato

Gianmarco Marchini

BUCAREST (Romania)

Bucarest è attraversata dal fiume Dambovita e spaccata a metà da una diatriba calcistica: qual è la vera Steaua? Se quella di Gigi Becali che ha dovuto accontentarsi dell’acronimo ‘FCSB’, o quella ricostituita dal Ministero della Difesa, primo proprietario del club che nel 2011 ne rivendicò il nome e lo stemma originali. Nel dubbio, in campo stasera ci andrà l’FCSB (anche perché i nostalgici giocano in serie B) e sfiderà l’unico Bologna esistente. Che, a proposito di identità, stasera dovrà semplicemente essere se stesso, nonostante l’assenza in campo del suo leader tecnico e spirituale Vincenzo Italiano: un leone nella gabbia della polmonite.

"La voce del mister è sempre diversa da quella di un vice o di collaboratore, ma è un gruppo di ragazzi intelligenti. Arriviamo carichi per fare una grande partita". La voce che risuona dalla pancia della gigantesca Arena Nationala è quella di Daniel Niccolini: un garante dell’Italianismo. Storico secondo dell’allenatore siciliano, già dall’alba di Arzignano, stasera Daniel sarà il polso in campo, con Italiano confinato nella sua stanza singola del Sant’Orsola, apparecchiata per l’occasione con tutta la tecnologia possibile. "Il mister sta meglio, risponde bene alle cure: vediamo per quanti giorni dovrà ancora rimanere ricoverato, speriamo il meno possibile".

Quanto? Sicuramente non ci sarà domenica a Firenze e difficilmente lo si vedrà mercoledì sera con il Torino nel freddo del Dall’Ara.

La stagione intanto corre e già oggi presenta un bivio importante in Europa League, dove i rossoblù, dopo due turni, hanno un solo punto e i romeni tre. Categoria: partite cruciali. "Siamo un gruppo di ragazzi fantastici, ci siamo preparati all’avversario e all’ambiente che sarà caldo: in campionato la Steaua sta faticando, ma in coppa è sempre una storia diversa. Noi, però, stiamo bene, abbiamo recuperato tutti, tranne Immobile, e ci vogliamo giocare le nostre probabilità", scandisce Niccolini con una sicurezza che sembra la eco di Italiano. "Sì ci sentiamo spesso, stamattina (ieri, ndr) l’ho sentito dopo l’allenamento. Ma noi ci conosciamo benissimo, da anni. Ci sentiremo stasera o domani (oggi, ndr) per fare la formazione". A proposito, il dubbio è se l’undici di Bucarest sarà condizionato dalla sfida di domenica a Firenze. "No – risposta secca –. Ragioniamo sempre gara per gara. E ora conta solo l’Europa League".

E per quanto riguarda l’uomo Daniel? "L’emozione c’è, ovviamente, ma io e lo staff siamo concentrati sulla partita". E’ la prima panchina europea con il Bologna per Niccolini, che era già stato al timone l’anno scorso a Udine. Finì in parità allora (0-0), così come uscì fuori una ’x’ nel marzo 2024, quando il vice di Italiano aveva dovuto guidare la Fiorentina col Maccabi Haifa in Conference League.

Nota di colore: ieri sera il Bologna è finito soffocato nel traffico di Bucarest, arrivando in ritardo alla conferenza stampa. Stasera dovrà essere puntuale, perché l’Europa non aspetta.