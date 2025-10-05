Bologna al bivio Dall’Ara. Italiano ora fa lo psicologo. Fiducia, gol e autostima la ricetta per battere il Pisa

"Dobbiamo crescere" diceva anni fa Donadoni per spronare un Bologna che non cresceva mai. Italiano oggi invece declina il verbo con una sfumatura che non ammette repliche: "Cresceremo".

Il pilota di un gruppo che fin qui ha cercato invano i suoi vecchi, collaudati automatismi lo ha detto giovedì notte a margine della vittoria mancata col Friburgo (una mancata vittoria per i tedeschi, a dire il vero, se si analizzano i rendimenti a specchio), con una promessa di miglioramento che più che un messaggio destinato alla piazza aveva il sapore di un tentativo di entrare in modo persuasivo nella testa dei calciatori, per convincerli che una nuova crescita è possibile.

Il mestiere dell’allenatore è fatto di mille sfaccettature e non c’è dubbio che l’Italiano a caccia del Bologna vero debba calarsi anche, come già gli successe un anno fa, nei panni dello psicologo. In realtà per un Bologna che malato non è, ma che ha la cera un po’ così dei convalescenti non ci sarebbe cura migliore che prendersi i tre punti oggi col Pisa dell’ex Gilardino, uno che qualche problema di salute calcistica in più rispetto a Italiano ce l’ha se è vero che fin qui i toscani hanno racimolato 2 pareggi e 3 sconfitte senza mai assaporare il gusto della vittoria.

La psicologia, si diceva. Italiano che ruota tutti non per spirito egualitario bensì per la necessità di tenersi sempre pronti due Bologna verosimilmente al Dall’Ara farà turnover anche oggi, premiando chi giovedì in Europa League è rimasto a guardare (azzardiamo Zortea, Heggem, Moro, Fabbian, Rowe, forse Dominguez). Ma il lavoro più complicato dell’allenatore, dopo due prestazioni nettamente insufficienti come quelle con Lecce e Friburgo, è riuscire a toccare le corde giuste del gruppo, dosare bastone e carota, ridestare l’orgoglio e l’autostima di una squadra che sembra aver dimenticato che cosa significhi giocare a petto in fuori, ma che soprattutto sembra aver perso quel furore agonistico che è nel dna di tutte le creature di Italiano.

"Ho ricordato ai ragazzi che un anno fa di questi tempi eravamo messi peggio", ha detto il tecnico nel post Friburgo (ieri silenzio totale, perché dopo l’Europa League la conferenza pre-gara di campionato non è in agenda): si può disquisire sull’efficacia dell’assunto, ma trattasi inequivocabilmente di carezza.

E’ invece bastone ricordare pubblicamente a Bernardeschi che "si è un po’ dimenticato di come si gioca in Italia"; nel dubbio ce ne siamo accorti anche noi.

Tutto è migliorabile dopo un mese e mezzo di partite ufficiali: a patto di allargare la platea dei marcatori. Dei 6 gol rossoblù, tra campionato e Europa League, 4 sono a firma di Orsolini, con i contributi minimi (un gol) di Castro e Odgaard. Venghino marcatori venghino: possibilmente già da oggi.

In serie A non esistono partite facili, ma se nelle sconfitte con Roma, Milan e Aston Villa ha pesato il deficit nel confronto delle rispettive rose non c’è dubbio che i 266 milioni dei rossoblù pesino più dei 93 dei toscani (ai quali mancherà proprio l’ex Michel Aebischer). Perché oltre alla psicologia ci sono i valori tecnici.