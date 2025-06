Bologna alla ricerca della terza punta: occhi puntati su Pio Esposito

Caccia alla terza punta. Con un identikit già tracciato: giovane, pronto a misurarsi su palcoscenici impegnativi e, quel che non guasta, con il gol in canna. Quanti gol hanno messo a referto in campionato quest’anno Castro e Dallinga? Undici in tutto: 8 l’argentino e 3 l’olandese.

Al di là dei motivi arcinoti che hanno limitato il loro rendimento sottoporta, è un rendimento complessivo, alla voce centravanti, deficitario e che Italiano e gli uomini mercato rossoblù intendono migliorare con l’innesto di una terza punta centrale. Sartori domenica notte era nella tribuna del Picco, dove ha seguito la partita di Pio Esposito, l’attaccante di proprietà dell’Inter che a fine mese compirà 20 anni e che in questa stagione è stato protagonista a suon di gol (19 in 40 partite) con lo Spezia. Nella notte di festa della Cremonese, che sbancando il Picco per 3-2 nella gara di ritorno della finale playoff ha riconquistato la serie A, Pio Esposito è stato di nuovo mattatore, segnando uno dei due gol dei liguri. Poi, a fine partita, il ragazzo ha speso parole di commiato: "Avrei voluto rimanere anche l’anno prossimo con lo Spezia in A, ma conoscete la mia situazione. Ricorderò sempre con affetto questa esperienza".

Di fatto la mancata promozione dello Spezia è una spinta in più per fare rientrare Esposito alla casa madre nerazzurra. Su di lui però non c’è solo il Bologna. Nelle ultime ore ore si è fatta sotto anche la Lazio, che è appena tornata nelle mani di Maurizio Sarri. E un altro paio di club di A stanno con le antenne dritte.

Il Bologna marca stretto anche altre soluzioni italiane, come quelle che portano a Roberto Piccoli (dell’Atalanta, di rientro dal prestito al Cagliari) e Lorenzo Colombo (ultima stagione all’Empoli, ma di proprietà del Milan), e ha messo gli occhi sull’albanese del Cesena Cristian Shpendi.

In Turchia in ogni caso insistono, accostando il nome di Edin Dzeko, giunto a fine corsa con il Fenerbahce, ai rossoblù. A oggi il trentanovenne non è il profilo che cerca il Bologna, ma occhio perché il mercato spesso segue traiettorie imprevedibili. Rumors anche su Juan Cuadrado, che si svincola a parametro zero: ma il colombiano chiama 37 primavere e avrebbe un senso solo se uscisse un esterno d’attacco. Tutte le piste portano a Ndoye? Questo sarà un tema dell’estate. Prima bisogna risolvere le situazioni legate a Fabbian e Pobega, rispettivamente con Inter e Milan.

Pobega Italiano lo vorrebbe trattenere: operazione che si può fare se il Milan abbassa le pretese rispetto ai 12 milioni pattuiti inizialmente per il riscatto.