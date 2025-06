Bologna Fc, ecco le amichevoli estive dei rossoblù

Bologna. 26 giugno 2025 – Cominciano a delinearsi con maggiore precisione gli appuntamenti dell’estate rossoblù. Il Bologna ha infatti diffuso il programma delle amichevoli del ritiro di Valles, con date e orari degli incontri che andranno in scena durante la fase di preparazione di Orsolini e compagni. La banda di Vincenzo Italiano si ritroverà a Casteldebole il 12 luglio, con la squadra che svolgerà i test di rito e inizierà a riassaggiare le fatiche del campo mentre dal 15 al 26 luglio si abbandonerà la torrida Emilia per salire in Val Pusteria.

Qui il 17 è già previsto il primo test amichevole, con il Bologna che affronterà il Gitschberg Jochtal, formazione di Promozione dell’Alto Adige. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18 al centro sportivo di Valles. Sempre qui si svolgerà il secondo match, con avversaria la Virtus Verona, compagine di Serie C. In questo caso l’appuntamento è per domenica 20 luglio alle 17.

Il triangolare con Sudtirol e Sassuolo

Anche quest’anno il programma è sempre in crescendo e così come terzo impegno è previsto il consueto triangolare che coinvolgerà quest’anno il Sudtirol che gioca in Serie B e il neopromosso Sassuolo. Il mini torneo andrà in scena al Druso di Bolzano e inizierà sabato 26 luglio alle ore 18 con il programma che prevede subito la sfida Südtirol-Bologna popi

alle ore 19:15 Bologna-Sassuolo e infine alle ore 20:30, Südtirol-Sassuolo. Terminato il ritiro la squadra proseguirà poi la preparazione con altre due amichevoli già a

calendario, con le quali si alzerà ulteriormente l’asticella: il 2 agosto a Casteldebole si giocherà contro il Levadeiakos, formazione della Souper Ligka Ellada, ovvero

il campionato greco mentre il 9 agosto i ragazzi di Italiano saranno di scena alla MHP Arena di Stoccarda per affrontare i vincitori della DFB Pokal, in un antipasto di un incrocio che potrebbe andare in scena anche durante la prossima Europa League.

Il debutto con la Roma

A questo punto gli equilibri dovrebbero già essersi delineati e gran parte della rosa definita per la nuova annata visto che mancheranno soltanto due settimane al debutto stagionale che avverrà il 23 agosto alle 20.45 all’Olimpico, con i rossoblù che torneranno là dove il 14 maggio hanno alzato la Coppa Italia. Avversaria di turno però sarà la Roma padrona di casa. Poi il secondo turno di Serie A, con il debutto casalingo contro il Como di Fabregas, fissato per sabato 30 agosto alle 18.30 e infine il terzo impegno già sicuro, con la Lega che ha ufficializzato date e orari, domenica 14 settembre alle ore 20.45 al Meazza contro il Milan.