Bologna nella tana dell’Aston Villa in Europa League, Italiano: “Inizia il tour de force che ci siamo guadagnati”

Bologna, 24 settembre 2025 – Sapore d’Europa (League). Sette mesi dopo, Bologna di nuovo in viaggio in giro per il continente e subito in trasferta, al Villa Park di Birmingham, come lo scorso ottobre in Champions, nella tana dell’Aston Villa di Unai Emery.

Sete di rivincita e anche di fare bene, con un anno di maturità in più sulle spalle, ma senza più il timore e l’etichetta di Cenerentola del torneo, coi mezzi giusti per togliersi delle soddisfazioni, anche all’interno di uno dei palcoscenici più affascinanti del calcio europeo.

"Sarà un ambiente caldissimo e avremo davanti una squadra forte che l'anno scorso in Champions – ha raccontato Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky, alla vigilia del match in terra inglese –. Mi fecero una grandissima impressione, ma questa volta dovremo essere bravi a sfruttare l’esperienza che abbiamo accumulato dalla passata stagione: dobbiamo partire col piede giusto, visto che il nostro obiettivo è quello di passare la prima fase di questa competizione".

“A che punto è il Bologna? Abbiamo perso qualche pilastro che l’anno scorso ci ha dato tanto – prosegue il mister –, adesso ne abbiamo inseriti tanti altri, ma ci vorrà tempo perché si inseriscano nel modo giusto. Già dalle ultime uscite, però, abbiamo iniziato a mettere più qualità nel palleggio, ora dobbiamo cominciare a produrre di più davanti, ma abbiamo i margini per farlo, anche se dobbiamo cercare di accelerare i tempi”.

Tutta la carica di Italiano, pronto a tuffarsi assieme al gruppo in un torneo tosto, ma stimolante, dove anche il Bologna vorrà dire la sua, senza paura. “Lo scorso anno abbiamo rispettato troppo i nostri avversari, siamo stati un po' timidi. Poi, col tempo, siamo venuti fuori con delle prestazioni di livello e facendo punti: dopo aver preso le misure, abbiamo mostrato le nostre capacità. Quest’anno sarà un'altra storia, anche qui ci sono squadre di grande qualità, ma abbiamo tutte le carte in regola per passare il turno. Finalmente inizia il tour de force che ci siamo guadagnati e non resta che presentarci nel migliore dei modi. Dobbiamo provare a superare la prima fase poi, nei mesi che contano, giocarci il tutto per tutto”.