Bologna: Beukema resta, si punta su Diogo Leite e Ghilardi per la difesa

Il Bologna fa muro per Beukema e si muove su due difensori centrali: Diogo Leite (26), portoghese di piede mancino di proprietà dell’Union Berlino, e Daniele Ghilardi (22), nazionale Under 21 di proprietà del Verona, impegnato negli Europei alle porte. Si muove su due centrali perché l’uscita di John Lucumi è data per scontata, alla luce di un contratto in scadenza nel 2026 e di un rinnovo mai discusso: acquistato dai belgi del Genk per 8,5 milioni, il prezzo del colombiano per sedersi al tavolo è di 25 milioni: la Roma preme, il Bournemouth ci ha provato ma si sta sfilando in virtù del mancato gradimento del giocatore, che vuole continuare a disputare le Coppe Europee.

Mancino è Lucumi e mancino, nel piano A di Sartori e Di Vaio, dovrà essere il suo sostituto: ecco perché si è verificato un sondaggio per Diogo Leite, peraltro già sondato un anno fa, quando i tedeschi chiusero le porte.

Ora, però, è un anno dalla scadenza e proprio come Lucumi non ha ancora aperto a un dialogo per il rinnovo: le condizioni, insomma, potrebbero cambiare. L’ex Braga e Porto ha un contratto da 500mila euro netti a stagione bonus inclusi. E’ entrato nel giro della nazionale un anno fa, pur senza mai mettere piede in campo, vanta 16 presenze in Europa League e 10 in Champions: a un anno dalla scadenza il suo prezzo, ai primi sondaggi, dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, considerata la scadenza contrattuale. Contatti avviati, dopo un nuovo sondaggio per Alexsandro del Lille, brasiliano, altro giocatore già sondato un anno fa, che però in virtù dell’ingresso in nazionale e di un contratto in scadenza al 2028 con i francesi ha prezzo per ora ritenuto inavvicinabile. Non Diogo Leite, per il quale sono in corso i primi approfondimenti: può diventare obiettivo reale e concreto, anche perchè ritenuto, come profilo, adatto a sostituire Lucumi per le capacità di essere aggressivo, cercare l’anticipo e avere abilità di recupero con campo alle spalle nell’uno contro uno.

Intanto, arriva il primo sondaggio estivo per Erlic, che già a gennaio avrebbe voluto lasciare Bologna per giocare di più e non rischiare di perdere la nazionale: interessamento della Dinamo Zagabria, che cerca rinforzi, possibilmente tempi stretti, in vista delle qualificazioni alla prossima Conference League. Si può aprire una trattativa per il centrale che il Bologna ha acquistato un estate fa dal Sassuolo per 7,5 milioni. Per sostituirlo la dirigenza pensa a un investimento di prospettiva come Ghilardi, nazionale Under 21 di proprietà del Verona.

Marcello Giordano