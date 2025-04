Bologna: Beukema soddisfatto del pareggio contro l'Udinese, ora testa alla Juventus

Lo dice e lo ripete, Sam Beukema: "Questo è un buon punto". Lo dice e lo ripete alla luce di un dato, che non ha dimenticato: "Un anno fa, qui, perdemmo 3-0. Questo è un campo difficile e l’Udinese è una squadra complicata per noi". Complicata da digerire. A dimostrazione, la traversa nel primo tempo di Davis, il gol olimpico sfiorato da Payero e i piazzati dell’argentino e di Lovric nel finale di gara.

Certo, il Bologna avrebbe potuto piazzare il colpaccio nella ripresa: con Orso un paio di volte. Ma mettendo sul piatto tutto quanto, il verdetto, per l’olandese è uno solo: "E’ un buon punto. Perché è vero che nel secondo tempo siamo stati vicini a vincerla e che le occasioni le abbiamo avute. Ma nel primo tempo siamo andati troppo piano, tanto sul piano del ritmo quanto dell’intensità nei contrasti. E’ vero, nel secondo siamo andati in crescendo, abbiamo creato di più, ma nel complesso abbiamo ottenuto un punto importante, che non possiamo disprezzare. Se guardiamo alla classifica oggi può andare bene così".

Si tiene stretto il punto, Beukema. E con lui il Bologna. Perché nel finale di stagione anche i pareggi possono pesare doppio. Ormai una cosa è certa: il valore aggiunto, per il Bologna, è il Dall’Ara. E allora, la Champions passa dal campo di casa.

Fuori, si può accettare serenamente anche il pareggio. E’ dalla sfida casalinga con la Juventus che passeranno le chance di quarto posto. Con una consapevolezza: "Non sentiamo pressione, non soffriamo per questo pareggio in chiave quarto posto e sorpasso. Il nostro obiettivo è andare in Europa. Ripeterci e tornare in Champions sarebbe un sogno. Sogno che faremo di tutto per raggiungere. Ma per arrivarci è importante ogni singolo punto. Quindi, pensiamo partita dopo partita, ci prendiamo questo pareggio e pensiamo alla Juventus".

Lì il Bologna si giocherà tanto, se non tutto. In chiave Champions, ma pure Europa, data una classifica cortissima che nel prossimo turno proporrà anche lo scontro tra Roma e Fiorentina. Tempo di spareggi: "Noi siamo lì e vogliamo rimanere lì", insiste Beukema, che ripensa all’Empoli e butta un occhio alla finale di Coppa Italia, a dimostrazione che pure la capacità di rimanere sul pezzo ora è fondamentale: "Venivamo da una buona gara con l’Empoli che ci ha dato il pass per la finale di Roma con i rossoneri. Ma se vogliamo rimanere lì, in partita, dobbiamo riuscire a pensare partita dopo partita".

Sul pezzo c’è sempre Sam Beukema, capace di neutralizzare Davis e le offensive bianconere. Per riuscirci ha speso il primo giallo dopo 34 giornate, a cui si aggiungono le 8 gare di Champions e le 3 di Coppa Italia: "Secondo me non ci stava, ma va bene così, fa parte della vita di un difensore".

Difensore efficace, bello e pulito, non a caso nel mirino di Napoli, Inter e Liverpool, ma che non scarta l’idea di rinnovare con i rossoblù il contratto in scadenza al 2027. Ma serve l’Europa. E il punto di Udine tiene i giochi aperti.

Giochi che passano ora dallo scontro diretto casalingo con la Juventus di domenica sera.