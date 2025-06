Bologna blinda Sam Beukema: rinnovo fino al 2029 per il difensore olandese

E’ soprattutto Sam Beukema, l’ago della bilancio di questo mercato rossoblù. Il Napoli preme, anche Milan e Inter hanno sondato il terreno. L’olandese è arrivato per 10 milioni nell’estate del 2023 con il 20 per cento sulla futura rivendita da versare all’Az Alkmaar e al momento le offerte per lui si aggirano attorno ai 30 milioni.

Niente da fare per il Bologna non solo non si tratta, ma non c’è prezzo. A spiegarlo è stato l’ad rossoblù Fenucci dal palco del festival della Lega Serie A. "Ha ricevuto diversi approcci. Potremmo convincerlo che con noi può fare ancora un percorso di crescita dandogli le giuste soddisfazioni economiche. Vorremmo veramente continuare con questo gruppo".

L’offerta per il rinnovo non è ancora sul tavolo, ma è già stata comunicata. Il contratto di Beukema da 700mila euro netti scade nel 2027 e la dirigenza è pronta ad allungarlo fino al 2029 con cospicuo adeguamento dell’ingaggio, che sarebbe portato attorno ai 2 milioni netti a stagione.

Insomma, Beukema diventerebbe con Orsolini il giocatore più pagato della rosa, d’altronde proprio come Orsolini è fondamentale nell’asse centrale dei rossoblù: 47 gare giocate in stagione, pure 2 assist a referto, ma soprattutto un solo cartellino giallo rimediato, a dimostrazione di come l’olandese sia pure un giocatore pulito, ormai considerato tra i più forti in Serie A e a livello europeo.

Il Bologna ha fretta di blindarlo. Perché Lucumi, in scadenza al 2026, non intende rinnovare e per 25 milioni può partire. Cedere anche Beukema significherebbe dover ricostruire l’intero reparto arretrato, che in estate vedrà anche la partenza di Erlic.

Significherebbe pure dover spendere una fetta consistente del budget per il pacchetto arretrato, all’interno di una sessione di mercato programmata per allungare la rosa, inserire una terza punta e ritoccare centrocampo e trequarti con un paio di pedine.

In più c’è pure un terzino destro da acquistare. Si aggiunga che le ultime due giornate di campionato, seppur con una squadra che aveva già staccato la spina, senza Beukema ai box per il taglio alla testa rimediato a Roma, hanno visto il Bologna subire 6 reti con Fiorentina e Genoa, a dimostrazione e conferma che è l’olandese la vera guida degli automatismi rossoblù in fase di non possesso. Beukema riflette.

Il Bologna gli ha spiegato che il ciclo non è finito, che c’è l’obiettivo di essere protagonisti in Europa nella prossima stagione, percorso che potrebbe farlo crescere ulteriormente. La proposta di rinnovo non è snobbata e a confermarlo ci sono le sue parole a Espn di venerdì "Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché anche io ho le mie ambizioni personali. Se quel treno arriverà davvero potrei saltarci sopra: se sarà quest’anno o la prossima lo vedremo". A Bologna faranno di tutto per convincerlo a rimanere almeno un altro anno.