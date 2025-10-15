Bologna Cagliari apre i viaggi della verità

Si è rimesso in carreggiata, il Bologna. E lo ha fatto vincendo in casa con Genoa e Pisa nel fortino del Dall’Ara e raccogliendo un punto a Lecce. Sette punti nelle ultime tre giornate, sesto posto a dieci e Atalanta agganciati, con tre punti in più rispetto allo stesso punto del cammino nella scorsa stagione.

Tutto bello: ma saranno la ripresa e le tre settimane che ci separano dalla prossima sosta a raccontare se il Bologna sia davvero tornato quello di un anno fa e con anticipo sui tempi, se è vero che i rossoblù erano al tredicesimo posto a fine ottobre.

Fin qui la squadra di Italiano ha fatto bottino pieno in casa, almeno in campionato. In trasferta sono invece arrivate le uscite meno convincenti: ko a Roma, ko a Milano, senza neppure un tiro in porta, ko a Birmingham in Europa League, sì con la traversa nel finale di Castro che avrebbe potuto scrivere un risultato diverso, ma al termine di una gara che ha visto l’Aston Villa più volte vicina al 2-0 e imporsi con merito.

Ebbene: a partire da domenica, a Cagliari, inizia un nuovo tour de force con ripetuti esami in trasferta. Da quelle che potrebbe già essere determinante a Bucarest contro la Steaua in Europa League, il giovedì successivo, alla partitissima di Firenze del 26. Tre trasferte consecutive. E dopo la gara interna con il Torino di mercoledì 29 ottobre, c’è in programma il viaggio al Tardini (il 2 novembre), prima del doppio turno casalingo con Brann (6 novembre) e Napoli (9 novembre). Dunque, i rossoblù sono attesi da tre trasferte e viaggi consecutivi, che ridurranno ai minimi termini allenamenti e possibilità di preparare le partite al meglio, ma pure da quattro trasferte nelle prossime cinque uscite.

Il totale racconta di tre trasferte nelle prossime cinque di campionato e di quattro gare esterne nelle sette gare che ci separano dalla prossima sosta. Il Bologna non vince in trasferta dal 29 marzo a Venezia, ci riproverà a Cagliari domenica, contro la formazione di Pisacane in emergenza infortuni.

Sta recuperando i pezzi invece Italiano, che però deve giostrarsi tra i ritorni dei nazionali e il turno successivo di Europa League. Tutte valide ragioni per rinviare verdetti sullo stato dell’arte rossoblù. Ha raddrizzato la barra, la squadra di Italiano, ma è in questo fine ottobre e inizio novembre, in trasferta, che dovrà dare dimostrazioni di forza per dire di essere realmente tornato in campionato e di poter alzare l’asticella in Europa.

Nello scorso campionato il primo successo esterno arrivò al terzo tentativo a Monza, dopo il ko di Napoli e il pareggio di Como. Il secondo arrivò proprio a Cagliari, a fine ottobre, grazie alle reti di Orsolini e Odgaard (0-2). Quell’Orsolini attuale capocannoniere che ha siglato l’ultimo colpo esterno al Penzo e che in Sardegna ci riproverà, per segnare il cambio di passo del Bologna, che dovrà necessariamente passare dalle trasferte nel prossimo mese.