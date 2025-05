Bologna calcio: Sartori valuta Esposito per rinforzare l'attacco e la mediana

Caccia aperta alla terza punta. Che a partire dai primi confronti con Italiano la dirigenza abbia avuto il via libera ad allungare il ventaglio delle scelte anche in attacco, lo conferma la serata di giovedì: sugli spalti dello stadio di Cremona per Cremonese-Spezia, finale di andata dei playoff promozione di serie B, c’era infatti il direttore dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori: per vedere all’opera i fratelli Francesco Pio (19 anni) e Salvatore (24) Esposito. Il primo è di proprietà dell’Inter, attaccante da 17 gol in cadetteria quest’anno e in fase di esplosione: piace al Napoli, piace al Parma, che cerca un sostituto a Bonny (nel mirino dell’Inter), ma piace tanto, tantissimo pure al Bologna. Il problema è che l’Inter non pare intenzionato a cederlo se non in prestito e peraltro a Bologna, a meno dell’addio di Castro (che piace all’Inter che pare aver messo davanti Zirkzee e Bonny per il momento) difficilmente ci sarebbero le condizioni per offrirgli spazio.

Ma il mercato non è neppure cominciato, l’Inter deve ancora terminare la stagione con la finale di Champions e quel che è certo è che con un Dallinga fresco di operazione e destinato a tornare a disposizione per l’inizio della prossima stagione senza garanzie di condizione una terza punta serve eccome. Sartori ne ha parlato con l’agente. Con lo Spezia, invece, forte dei buoni rapporti generati dall’affare Holm, acquistato l’estate scorsa per 7,5 milioni dai liguri, è tornato a parlare di Salvatore Esposito: mediano, che tre anni fa esordì anche in nazionale maggiore e che in questa stagione è tornato a brillare, seppur in serie B: 7 gol e 9 assist. In caso di mancato riscatto di Pobega, per il quale la clausola è di 10, con i rossoblù intenzionati a trattare al più al ribasso tra i 6 e i 7 milioni, ecco che il Bologna potrebbe virare su Esposito, che ha una valutazione simile: ovvio, bisognerà capire anche come finirà il playoff, perché non è detto che in caso di promozione come pure il fratello Sebastiano (22), nell’ultimo anno a Empoli (10 gol). Su quest’ultimo pende però un diritto di riscatto dell’Empoli, ergo bisognerà attendere per capire eventualmente con chi trattare. E’ in prestito con diritto di riscatto anche Francesco Pio a La Spezia, ma con il controriscatto dell’Inter, che non lo farà partire a titolo definitivo. Sartori monitora le tre posizioni con attenzione, aspettando di capire le condizioni di Dallinga ed eventuali sviluppi e offerte anche per Castro. Intanto, crescono le quotazioni di Salvatore come piano B per la mediana in caso di mancato riscatto di Pobega.

Marcello Giordano