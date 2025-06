Bologna: Calendario Serie A 2024 tra Roma, Milan e sfide europee

Partenza di campionato ad alto coefficiente di difficoltà, con i due viaggi in casa di Roma e Milan e in mezzo il debutto al Dall’Ara col Como di Fabregas. E nel finale di stagione, tra aprile e maggio, la salita addirittura s’impenna. Con una sequenza da brividi: Juve, Roma, Cagliari, Napoli, Atalanta e Inter nelle ultime sei giornate. Per fortuna, per la regola che tocca affrontarle tutte, da agosto a maggio ci saranno anche passaggi morbidi: per quanto potranno esserlo partite di campionato incastrate tra le sfide di Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Europa League.

Ieri a Parma, al Festival della Serie A organizzato dalla Lega Serie A, era il giorno del sorteggio del calendario, mai svelato così in anticipo. Ebbene: i rossoblù debutteranno il 24 agosto all’Olimpico con la Roma, ritrovando subito la magica cornice in cui il 14 maggio hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Battendo chi? Il Milan, avversario del Bologna nella seconda trasferta, il 14 settembre al Meazza. Insomma, fin dal pronti via ci sarà da spingere sull’acceleratore. "Inizio tosto", dice giustamente Vincenzo Italiano: "Subito la Roma di Gasp, poi un Como molto ambizioso e a seguire il Milan. Sarà importante arrivarci pronti". E questo sarà solo l’antipasto. A fine settembre, tra la gara casalinga col Genoa e la trasferta di Lecce, scatterà l’Europa League, che accompagnerà i rossoblù fino a fine gennaio (e ovviamente si spera oltre se il Bologna accederà agli ottavi). A dicembre sarà il turno della Coppa Italia, competizione in cui, da vincitori in carica, i ragazzi di Italiano si presenteranno come testa di serie. A proposito di Coppa Italia: la prossima edizione premierà il vincitore il 13 maggio all’Olimpico. Se il Bologna bissasse l’impresa di arrivare in finale l’ultimo atto cadrebbe tra la trasferta di Napoli e quella in casa dell’Atalanta.

E ancora: sia le due milanesi che le due romane in trasferta all’andata e al Dall’Ara al ritorno. Partite col bollino rosso, pardon bianconero, il Bologna-Juve del 14 dicembre e il ritorno allo Stadium in programma il 19 aprile. Con tutti gli impegni in calendario, "la gestione delle forze e la disponibilità del gruppo saranno fondamentali – dice Italiano –. Vogliamo arrrivare in primavera a giocarci tanto, l’ho detto molte volte, e così è stato anche nella stagione appena finita". Chiusura con un pensiero per il popolo del Dall’Ara: "Le ultime giornate saranno ricche di sfide stimolanti e impegnative e dalla nostra avremo come sempre un pubblico che fa la differenza".

Ieri a Parma a rappresentare il club rossoblù c’era l’ad Claudio Fenucci, seduto in platea tra Lotito e Chiellini. Belle le parole spese da Ciro Ferrara, che si è detto "emozionato nel vedere la partecipazione dei tifosi bolognesi all’Olimpico". Anche l’ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, ha lodato i rossoblù: "Le vittorie di Napoli e Bologna danno il senso che tutto nel nostro calcio è contendibile". Modello Bologna. Scusate se è poco.