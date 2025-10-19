Bologna, c’è il divieto di sosta. A Cagliari la prima trasferta-verità. Italiano: "Tutta questione di testa»

Sette partite in 21 giorni: chi si ferma (da qui alla prossima sosta) è perduto. Ma soprattutto chi non vince anche lontano dal Dall’Ara rischia di dover annacquare un po’ di ambizioni: specie se, tra campionato e Europa League, le prossime tre fatiche rossoblù sono tutte in trasferta.

Oggi il viaggio a Cagliari, giovedì quello a Bucarest in casa Steaua, domenica la trasferta in casa della Fiorentina. Dice Italiano: "Se devo indicare quello che fin qui ci è mancato lontano dal Dall’Ara, dove ci sentiamo invincibili, direi che sono venuti meno un po’ di carattere, di personalità, di furbizia e di malizia. A cominciare da Cagliari dobbiamo migliorare in questi aspetti ma soprattutto dobbiamo alzare la qualità. Sono convinto che sia tutta una questione psicologica".

Allenare la mente è uno dei compiti dell’allenatore e da un anno a questa parte Italiano ha dato prova di essere un eccellente motivatore. Mente e gambe, perché anche quelle dovranno girare a mille oggi all’Unipol Domus, contro un Cagliari che quando gioca in casa sa rendere la vita difficile a qualsiasi avversario. Italiano pesca nella recente storia un precedente che può aiutare i rossoblù a conquistare una vittoria fuori casa che manca da quasi sette mesi, ovvero dall’1-0 di Venezia del 29 marzo firmato da un gol di Orsolini.

"Un anno fa a proprio a Cagliari abbiamo affrontato una situazione simile e reagimmo alla grande, conquistando una vittoria importantissima", dice il tecnico alludendo al 2-0 del 29 ottobre 2024. Altro giro, altra storia, altri interpreti: sì, ma quali? Vallo a trovare un allenatore che alla vigilia ti snocciola l’undici titolare. Italiano conferma la regola e fa una sola eccezione. "In porta giocherà Ravaglia – annuncia l’allenatore –. In queste due settimane in cui Skorupski era in nazionale Federico si è allenato benissimo, ha saputo aspettare il suo momento e lo considero pienamente affidabile".

Le altre dieci scelte sono legate ai sottili equilibri dei dieci rossoblù che sono stati impegnati con le nazionali. A proposito: "C’è un dato che non mi piace, quello che ci vuole balbettanti dopo le soste delle nazionali". Verificare per credere: nei 5 precedenti (4 la scorsa stagione e uno in questa) sono arrivate 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria (proprio l’1-0 col Venezia di marzo). Altro non c’è, se non i complimenti per Cambiaghi e un piccolo allarme Immobile. "A Cambiaghi – rivela il tecnico – ho detto che deve essere orgoglioso di aver debuttato, anche giocando due minuti e mezzo: io avrei pagato per giocare un solo secondo in azzurro". Quanto a Immobile, "sta iniziando a spingere, forse la prossima settimana si avvicinerà al gruppo squadra. Ma non vogliamo forzare le cose perché c’è il rischio che si trascini il problema".