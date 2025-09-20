Bologna, che sofferenza col Genoa: poi Orsolini la ribalta al 99esimo!

Bologna, 20 settembre 2025 – Si soffre e non solo per il caldo nel sabato pomeriggio del Dall’Ara in questo anticipo di Serie A ma alla fine la gioia prevale sulla paura. In pieno recupero (al 99’!) il Bologna ribalta il Genoa e vince 2-1 una gara complicata, non solo per un avversario ostico ma anche per lo svantaggio arrivato in un momento di opacità dei rossoblù. Con i cambi e con l’ostinazione l’hanno vinta i ragazzi di Italiano che salgono così a 6 punti in classifica, bissando il successo casalingo contro il Como.

Primo tempo

Subito Bologna in avanti con un lancio lungo di Miranda per Dominguez che va in pressing e guadagna un calcio d’angolo. Sugli sviluppi ci sarebbe anche il gol di Castro che sul secondo palo di testa corregge in rete un cross al bacio di Bernardeschi ma la posizione dell’argentino era irregolare, prontamente segnalata dal guardalinee. Il Genoa prova a rispondere con un cross pericoloso di Malinovskyi sul quale si avventa Colombo ma la sua conclusione si spegne fuori. Al 14’ bella combinazione tra Dominguez e Miranda, con quest’ultimo poi lanciato verso la porta ma nell’incrocio proprio con l’argentino l’esterno spagnolo finisce a terra vanificando una potenziale azione da gol. Il Grifone ci riprova invece con Vasquez pescato in mezzo all’area sugli sviluppi di un corner ma il suo tiro è debole e viene facilmente fermato in presa bassa da Skorupski.

Al 24’ è ancora Bernardeschi in rifinitura che con un lob morbido lancia Orsolini, il numero 7 controlla e fa a sportellate, perde contatto con la palla finendo per allargarsi troppo e a quel punto la conclusione strozzata è facile preda di Leali. Al 34’ il Genoa va vicino al vantaggio: discesa di Norton Cuffy che mette in mezzo indisturbato, la palla sfila e arriva a Martin che tira a botta sicura, provvidenziale la mano di Skorupski che devia in angolo. Al 38’ risponde il Bologna, ancora con Bernardeschi a ispirare: dribbling a rientrare e palla bassa per la girata di Heggem, palla alta di un metro sulla traversa ma ancora un bello spunto del numero 10. Al 40’ ci prova anche Orsolini, con la sua classica il suo tiro è ancora una volta debole e finisce tra le braccia di Leali. Passa un minuto ed è ancora il numero 7 a rendersi pericoloso, serie di finte e tiro troppo strozzato anche se l’azione viene poi fermata per fuorigioco dell’ascolano. Dopo 4’ di recupero e nessun altra emozione da segnalare, finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un Bologna che prova a mantenere il pallino del gioco ma è del Genoa la prima grande occasione: Ellertsson sfugge alla marcatura e va in area, prima conclusione strozzata dalla respinta di Skorupski, con il pallone che rimane in area, arriva Colombo che manda a vuoto Heggem e spara a botta sicura ma anche in questo caso arriva il prodigioso intervento del portiere polacco. Collu però ferma per la partenza di Ellertsson di poco oltre la linea. Sorpresa comunque la retroguardia rossoblù che tira un sospiro di sollievo. Al 58’ bell’anticipo di Vitik che lancia Orsolini, il numero 7 rientra e cerca l’angolo lontano ma il tiro è da dimenticare e si spegne ampiamente sul fondo. Primi cambi per Italiano che rileva uno spento Dominguez per Cambiaghi e fa riposare De Silvestri gettando nella mischia Zortea. Al 62’ ancora Ellertsson, questa volta come rifinitore: cross sul secondo per Vitinha che in slancio manda sulla’esterno della rete. E’ solo il preludio di quello che stava per accadere perché è proprio Ellertsson che viene lanciato in area e scarica un pallone potente alle spalle di Skorupski che prova a deviare ma non riesce ad evitare la rete. E’ il 63’ e il Genoa è in vantaggio 1-0.

Il Bologna risponde con Castro che di testa sfiora la rete del pareggio al 66’: perfetta imbeccata di Zortea, l’argentino gira e Leali salva una sfera destinata all’incrocio. Italiano prova a cambiare ancora qualcosa, con Dallinga e Ferguson per Bernardeschi e Moro. La rete del Bologna arriva però con Castro che di esterno-tacco non lascia scampo a Leali facendo finire la palla sul palo e poi in rete, perfetta però la palla di Cambiaghi che lascia sul posto Norton-Cuffy prima di servire l’argentino. E’ 1-1 al Dall’Ara. All’83’ è ancora Castro protagonista, con l’argentino che scappa via dietro le linee e prova a innescare Orso, palla di ritorno per l’argentino che però manda abbondantemente fuori. Poco prima del 90’ occasionissima per il Bologna con Orsolini che di testa impegna Leali e anche la traversa dopo un perfetto suggerimento di Ferguson. Nel recupero, di 5’, è assedio Bologna, con anche Dallinga a cercare gloria su calcio d’angolo ma anche in questo caso il pallone finisce fuori.

In pieno recupero però l’episodio che decide la gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Carboni tocca con la mano. Subito le proteste di Ferguson e compagni, con un lungo consulto tra Collu e il VAR. L’arbitro va poi allo schermo e conferma il tocco irregolare. Dal dischetto (minuto 99) va Orsolini che non sbaglia, ribaltando il risultato che va così sul 2-1. Il cronometro scorre ancora per recuperare i minuti persi ma alla fine Collu fischia la fine. Una vittoria che da fiducia ai ragazzi di Italiano anche in vista di un cammino europeo che comincerà proprio giovedì contro l’Aston Villa.

Il tabellino

Bologna-genoa 2-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri (14'st Zortea), Vitik, Heggem (40'st Lucumì), Miranda; Freuler, Moro (27'st Ferguson); Orsolini, Bernardeschi (27'st Dallinga), Dominguez (14'st Cambiaghi); Castro. In panchina: Ravaglia, Pessina, Holm, Rowe, Odgaard, Lykogiannis, Fabbian. Allenatore: Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard (1'st Marcandalli), Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertson, Malinovskyi (24'st Carboni), Vitinha (24'st Ekhator); Colombo (8'st Ekuban). In panchina: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Messias, Gronbaek, Sabelli, Martinez, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

RETI: 18'st Ellertson, 28'st Castro, 54'st rig. Orsolini.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Al 54'st Vieira espulso per proteste. Ammoniti: Bernardeschi, Vitinha, Masini, Ostigard, Norton-Cuffy, Carboni. Angoli: 8-2. Recupero: 4', 5'.