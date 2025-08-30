Bologna-Como 1-0, prima vittoria al Dall’Ara. Decide Orsolini

Bologna, 30 agosto 2025 – Il pugno al cielo di Italiano, le luci che vengono e vanno sullo stadio e le sciarpe al cielo, di nuovo per il Bologna, che 132 giorni dopo torna a vincere. Lo fa al Dall’Ara, come l’ultima volta, quando Orsolini il 20 aprile scorso disintegrò le speranze di Scudetto dell’Inter, lo stesso mattatore di un sabato sera in cui la febbre del popolo rossoblù torna ad alzarsi a dismisura. Como al tappeto: Italiano batte Fabregas e porta con sé sorrisi e, soprattutto, la prima vittoria in campionato.

Sole, bel tempo e tanto rossoblù, regalano un bellissimo colpo d’occhio al Dall’Ara: dalla Bulgarelli alla San Luca e dai distinti alla tribuna, in oltre 28mila a spingere prima, durante e dopo la partita.

Nell’undici di partenza di Italiano, le sorprese non mancano: debutto assoluto al centro della difesa per Heggem, in coppia con Vitik, affiancati da Lyko e Miranda, in mezzo c’è Moro e non Pobega, mentre sulla trequarti semaforo verde per Fabbian e panchina per Odgaard.

Inizio sonnecchiante, se non fosse per il giallo rifilato dopo solo 2 minuti da Doveri a Cambiaghi per una trattenuta, e per l’involontario e non voluto assist in disimpegno di Perrone sui piedi di Castro che, tra tirare deciso in ports e crossarla in mezzo ad un compagno, sceglie una cosa a metà, trovando l’attenta opposizione di Butez.

Meglio il Bologna comunque, anche se poco incisivo, mentre il Como si vede soltanto una volta superato il ventesimo, con un sinistro potente da fuori area di Nico Paz, che sorvola la traversa di Skorupski.

Passa il tempo e i rossoblù continuano a crescere, in modo particolare attorno alla mezz’ora, prima con un velenoso cross dalla sinistra di Cambiaghi, che sfila d’un soffio vicino al palo, e poi con il mancino di Orsolini, che sterza e calcia deciso verso la porta, incrociando però sulla sua strada i guantoni di Butez.

Como ruvido e spigoloso, ben lontano da quello visto sei giorni prima con la Lazio,

E mentre Cambiaghi viene bersagliato a più riprese dai centrali, e non solo, del Como (che nel frattempo perde per infortunio Van Der Brempt, al suo posto Smolcic), il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa e subito la sorpresa, con Lucumi che prende il posto di Vitik, tra lo stupore del Dall’Ara. L’intervallo fa riflettere anche Fabregas, che inserisce Sergi Roberto per il già ammonito Perrone.

Tra i più attivi, anche ad inizio secondo tempo, c’è sempre Cambiaghi, mentre sul lato opposto, i primi di lampi di Paz mettono paura al Bologna: al 56’, l’argentino padroneggia il pallone al limite dell’area e scarica in area di rigore a Kempf, che dalla sinistra, da buona posizione, non riesce ad inquadrare la porta.

Un errore che il Como pagherà caro, giusto un paio di minuti più tardi, quando Castro, pescato in profondità da un lancio dalle retrovie, lavora minuziosamente un pallone che finisce dritto in orizzontale all’accorrente Orsolini che, dal limite, buca le mani di Butez e si va a prendere l’abbraccio di tutta la curva (1-0 al 59’).

Dopo il gol – il 74esimo di Orso con la maglia del Bfc -, è di nuovo tempo di cambi per Italiano, che toglie dal campo Fabbian e Moro, per Odgaard e Pobega, poco dopo gli ingressi di Morata e Kuhn nel Como.

Il Bologna si difende, ma neanche troppo, il Como invece non riesce ad affondare il colpo, mai. Nei 15’finali, Castro si prende l’applauso e lascia il campo a Dallinga, che flerta col 2-0 con un’incornata che termina alta, poi, è tempo di esordio stagionale anche per Miranda, che rileva l’inesauribile Lykogiannis.

Cinque minuti di recupero in apnea e i tre fischi di Doveri: il Bologna sì, è tornato. Ora la sosta, poi il Milan a San Siro.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik (1'st Lucumi'), Heggem, Lykogiannis (38'st Miranda); Moro (20'st Pobega), Freuler; Orsolini, Fabbian (20'st Odgaard), Cambiaghi; Castro (30'st Dallinga). In panchina: Ravaglia, Pessina, Posch, Bernardeschi, Rowe, Ferguson,

Karlsson, De Silvestri, Corazza.

Allenatore: Italiano COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt (27'pt Smolcic), Ramon, Kempf, Valle, Perrone (1'st Sergi Roberto), Da Cunha (35' Baturina); Vojvoda (12'st Kuhn5), Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas (12'st Morata). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Alberto Moreno, Addai.

Allenatore: Fabregas. ARBITRO: Doveri di Roma

RETI: 14'st Orsolini. N

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Cambiaghi, Perrone, Smolcic, Vitik, Lucumi', Ramon, Fabregas, Pobega.

Angoli: 7-4. Recupero: 1' pt, 5' st.