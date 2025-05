Bologna crolla contro il Milan: Orsolini brilla ma il quarto posto sfuma

SKORUPSKI 5,5. Incerto in avvio, rimedia su Jovic. Incolpevole sui gol.

DE SILVESTRI 5. Dal suo piede parte l’azione del vantaggio, ma è dalle sue nascono i tre gol rossoneri.

BEUKEMA 6. Mura Jimenez nel primo tempo, sempre al posto giusto.

ERLIC 6. Costretto al forfait dopo mezzora.

LYKOGIANNIS 6. Salva un gol fatto su Pulisic in scivolata, non rinuncia ad affondare e crea pericoli, non riesce a chiudere su Chukwueze sul 2-1.

MORO 6. Tra i centrocampisti è l’unico che tenti qualche verticalizzazione.

FREULER 6. Cervello, carattere e lucidità.

POBEGA 6,5. Sostanzioso: mette un cross che Orso spara alto, sfiora il gol di testa.

ORSOLINI 7. Con 13esimo gol in campionato alimenta le speranze di quarto posto, che svanisce dopo la sua sostituzione. Italiano lo cambia e il Bologna crolla.

DOMINGUEZ 6. Mette alle corde Tomori e Thiaw, sfiora il gol con tiro a giro, cala nella ripresa.

DALLINGA 6. Partita di sofferenza, risolta con l’assist per Orsolini.

All. ITALIANO 5. Cambia cinque uomini in avvio rispetto alla Juventus, ma il Bologna non cambia spartito. Il crollo arriva nella ripresa con i cambi: sfuma il quarto posto.

Lucumi 4,5. Si prende un giallo appena entrato e non è l’unica sciocchezza: tiene in gioco Chukwueze sul pareggio e si perde Pulisic.

Aebischer 5. Fatica a reggere l’urto in mediana.

Cambiaghi 5. Perde il pallone che porta all’1-1, non trova il 2-2.

Castro 5,5. Ci prova di testa, è ancora lontano dalla miglior condizione.

El Azzouzi 5. Fuori condizione, partecipa all’imbarcata finale.

Voto squadra 5.

Marcello Giordano