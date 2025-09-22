Bologna, cuore e carattere non mancano. Ma Italiano deve ritrovare il gioco

Il cuore? Ce l’ho. Il gioco? Mi manca. Castro? Ce l’ho. Bernardeschi? Mi manca (parliamo del Bernardeschi vero). Orsolini? Ce l’ho quando serve, ovvero quando tocca vincere le partite. Rowe? Per ora non ce l’ho, ma attendo fiducioso.

Nel gioco del ‘ce l’ho mi manca’ c’è un’altra figurina assente: Immobile, che tornerà a disposizione tra un mese. Un ‘manca’ che non è un dettaglio, considerato che giovedì comincia l’avventura in Europa League e l’esperienza di Ciro avrebbe fatto comodo nella notte dell’esame sulla carta più difficile: l’Aston Villa da affrontare nella sua tana.

Anche il Dall’Ara, però, come tana non scherza: in campionato due partite in casa, con Como e Genoa, e subito 6 punti, a riprova del fatto che questo gruppo si esalta quando sul campo vibra in simbiosi con la carica emotiva che sanno trasmettergli i tifosi.

Trafitti a inizio ripresa dal gol di Ellertsson in qualsiasi altro stadio si sarebbe levato un mugugno di disapprovazione, o quantomeno un imbarazzato silenzio.

Macché, trenta secondi dopo avere preso il cazzotto sembrava di stare al Bernabeu col Real Madrid avanti di due gol. Ora: questo Bologna a un simil-Real, in tema di qualità di gioco, assomiglia ancora pochissimo.

Ma è il prezzo da pagare, a inizio stagione, a ogni sistematico restyling che priva l’allenatore di un paio di pilastri dell’anno prima. Ci sta che alle prima curve della nuova avventura la struttura emetta qualche scricchiolio, ma buonsenso e storia recente, nonché il credito di fiducia che si è conquistato il club, inducono a ritenere che siano benefiche scosse di assestamento. Si diceva: 6 punti in casa, zero nelle due trasferte. Ma erano le tane di Roma e Milan, in teoria avversarie dirette nel prossimo sprint per l’Europa che però si sono presentate all’appuntamento assai più preparate, nonostante entrambe in estate abbiano cambiato il manico.

Non facciamoci però distrarre dalle apparenze: aver riconsegnato le chiavi della macchina a Italiano è un valore aggiunto perché Vincenzo quella macchina la guida da un anno e ne conosce pregi, debolezze e tempistiche necessarie per fare girare il motore a mille.

Dopo appena 360 minuti di partite ufficiali quel motore gira ancora a regime ridotto, come ha dimostrato la prestazione con il Genoa, sterile fino alla vampata dell’ultima mezzora, quando la reazione che era mancata con Roma e Milan si è felicemente incarnata nelle giocate di due vincenti (e resilienti) nati come Castro e Orsolini e in 6 tiri nello specchio, che rispetto ai 3 totalizzati nei 270 minuti con Roma, Como e Milan rappresentano un apprezzabile passo avanti.

Dopodiché sabato il Var ha fatto solo il suo dovere: applicando il regolamento alla lettera (e al microscopio) il braccio in movimento di Carboni genera sempre un calcio di rigore.

Adesso il Villa Park e la necessità di approntare in quattro e quattr’otto un Bologna da viaggio. Il gioco e il Bernardeschi vero arriveranno, ma nella culla del calcio è già importante potere contare su cuore e carattere. Let’s go, boys.