Bologna, destini ormai scritti. Immobile, il post che lo avvicina. Beukema fa lo ’sconto’ al Napoli

Immobile saluta su Instagram i tifosi del Besiktas. Beukema conta i giorni (le ore?) che lo separano dall’approdo al Napoli. Per Lucumi si è rifatto sotto il Galatasaray, ma a cifre assai inferiori ai 28 milioni fissati dalla clausola che scade il 10 luglio. E domani scatta la campagna abbonamenti, con tre pacchi dono pronti per essere scartati: Immobile, Bernardeschi e Vitik.

Per il centralone ceco classe 2003, prossimo a firmare un quadriennale con opzione sulla quinta stagione, manca solo l’annuncio che avverrà nelle prossime ore. La differenza rispetto a Immobile e Bernardeschi è che centravanti e trequartista le visite mediche non le hanno ancora fatte. Succederà all’inizio della settimana, con tanto di firma e ufficializzazione.

Giusto in tempo per ‘gasare’ la campagna abbonamenti che parte domani e per consegnare a Vincenzo Italiano tre pedine chiave del nuovo Bologna in tempo per il raduno a Casteldebole, fissato per sabato.

Ieri intanto Immobile, che si sta godendo gli ultimi spiccioli di vacanza, si è congedato sui social dai suoi ex tifosi del Besiktas. "Ciao Besiktas, ciao Istanbul – ha scritto l’attaccante sul proprio profilo Instagram –.Ci siamo divertiti, abbiamo esultato insieme. Il vostro calore mi ha sempre trasmesso tanto e dato tanta carica. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per averci fatto sentire a casa dal primo minuto! In bocca al lupo per tutto".

La nuova famiglia di Ciro si chiama Bologna, così come la nuova famiglia di Sam Beukema sarà il Napoli. Tutto fa pensare che nelle prossime ore Bologna e Napoli troveranno la quadra. Il difensore si sarebbe detto disposto anche a fare uno sconto al Napoli sull’ingaggio pur di impiegare quei soldi nell’acquisto del cartellino. Acquisto immediato e non prestito con obbligo di riscatto tra un anno, come il club di De Laurentiis aveva provato a proporre al Bologna ricevendo dai dirigenti di Casteldebole un secco no. Della serie: ’accà nisciuno è fesso’. Ma il matrimonio tra Beukema e il Napoli andrà in porto.

Tutt’altra partita quella per Ndoye, altro gioiello che il club azzurro vorrebbe portare sotto il Vesuvio ma su cui resta una distanza abissale tra domanda e offerta.

E Lucumi? Il Galatasaray, che ha nel colombiano un suo vecchio pallino, si è rifatto sotto con una proposta da 15 milioni, ma il Bologna ha risposto picche. Dirimente sarà la data del 10 luglio (giovedì prossimo), quando scadrà la clausola di uscita da 28 milioni. Se nessuno la eserciterà o si avvicinerà a una cifra ritenuta congrua per la cessione il club rossoblù proporrà al difensore di allungare il contratto per far sì che Italiano conservi almeno metà del suo muro difensivo.

Su Pobega infine, che il Bologna non ha riscattato dal Milan, l’interesse di Sartori e Di Vaio resta vivo. Anche il Cagliari però ha messo gli occhi sul centrocampista. Quanto è disposto il Bologna a pagare oggi Pobega? Non più di 6-7 milioni. Ma adesso anche il Cagliari è in lizza e la partita promette di trascinarsi.