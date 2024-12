Bologna di Italiano: sfida al Benfica per un sogno Champions e alla Fiorentina per l'Europa

Bologna, 10 dicembre 2024 – Auguri a Vincenzo Italiano, che oggi compie 47 anni ‘festeggiando’ sul volo per Lisbona. Regalo di compleanno più gradito? Scontato: salire in extremis sull’ultimo treno per la qualificazione Champions.

Siamo realisti (e seri): il Bologna che fin qui nella più nobile delle competizioni ha raccolto un punto in 5 partite può ancora cullare la speranza di prolungare la sua avventura in Champions? Le probabilità sono meno del 2 per cento, recita una statistica abbastanza accreditata.

Se dalla statistica passiamo al campo si deve convenire che domani notte al ‘da Luz’ è il Benfica che confida di chiudere i conti qualificazione. Mettiamoci nei panni dei portoghesi: dall’alto dei 9 punti in classifica quale occasione più ghiotta di strapparne altri tre a una delle cenerentole del torneo?

A proposito di treni: la storia degli ultimi tre mesi, ovvero dallo 0-0 con lo Shakhtar in poi, dice che la Champions League per questo Bologna è come un treno che è passato con un carico di frutti, eravamo alla stazione sì ma dormivamo tutti.

E tuttavia, come cantava Ivano Fossati quarant’anni fa, la banda di Italiano adesso suona il rock, o almeno lo ha fatto per un’ora sabato sera allo Stadium, facendo fare alla presunta corazzata Juve la figura di un’orchestrina di provincia: peccato solo le pesanti stecche dell’ultima mezzora.

E allora, perso per perso, a Lisbona tentar non nuoce sapendo che domani notte, nel catino de ‘a Catedral’ (come viene ribattezzato dai tifosi il tempio del Benfica), per i rossoblù sarà come scalare l’Everest a mani nude.

Appare invece più abbordabile il progetto ‘proviamo a restare in Europa’ che passa dal campionato. E qui Italiano in settimana affronterà un’altra partita che, come centrifuga degli affetti, per lui non vale meno della sfida che il Bologna ha appena giocato sfidando il suo passato in panchina, ovvero Thiago Motta.

Domenica alle 15 al Dall’Ara arriva quella Fiorentina che il tecnico siciliano ha guidato per tre stagioni e da cui si è separato a giugno senza manifeste rotture né tentativi in extremis di ricucire lo strappo.

Una storia arrivata al capolinea, su cui a Firenze hanno tracciato una riga ripartendo da quel Raffaele Palladino che a giugno per Casteldebole rappresentava la prima alternativa a Italiano e che in campionato ha issato i viola al terzo posto, in coabitazione con Inter e Lazio.

Il podio di dicembre non è sinonimo di successo a maggio, ma certo sulla via dell’Europa più nobile oggi la Fiorentina di Palladino (8 vittorie consecutive in campionato ma anche lo scivolone in Coppa Italia con l’Empoli) ha scalzato il Bologna, giocandosi il titolo di squadra rivelazione insieme alla Lazio di Baroni.

L’esame d’Europa per il Bologna di Italiano in settimana sarà dunque doppio. Domani con il Benfica solo una vittoria riaprirebbe i giochi Champions, domenica con i viola vincere vorrebbe dire tagliare di un terzo il solco di 9 punti che separa in classifica i rossoblù dai viola. Tentar non nuoce, per l’appunto.