Bologna: divieto di sosta. Genoa, poi Lecce e Pisa. La sveglia suona adesso

Da Italiano alla dirigenza, fino ai calciatori rossoblù, dopo il ko con il Milan il concetto è stato uno e unanime: niente processi, date tempo al Bologna, anche perché trasferte come quelle in casa di Roma e Milan nelle prime tre giornate non sono poca cosa. D’accordo, tutto vero: ancor di più alla luce del fatto che la squadra è in emergenza e alla ricerca della sua identità, dovendo inserire i nuovi e recuperare pedine chiave indietro di condizione a causa di infortuni eredità della scorsa stagione: è il caso di Odgaard, attorno al quale sbocciò il 4-2-3-1 di Italiano nella scorsa stagione, e Dallinga, costretto all’operazione quando aveva iniziato a dare segnali di vita. Ma pure di Castro, senza dimenticare Immobile.

E’ venuta a mancare la guida difensiva della scorsa stagione (Beukema) e il sostituto di Ndoye è arrivato alle ultime curve del mercato. Insomma, serve tempo, il quadro è del tutto simile a quello della scorsa annata, quando il primo Bologna di Italiano uscì alla distanza, a partire da fine ottobre e nonostante tutto questo Bologna ha un punto in più di un anno fa dopo tre giornate, avendo fronteggiato un calendario peggiore.

Al netto di questi dati, incontrovertibili, c’è una verità che dovrà essere scritta nelle prossime settimane: se con Roma e Milan ci sta di perdere (e con i rossoneri più che il risultato a far preoccupare è stata una produzione offensiva pari allo zero), da qui alla sosta di ottobre ci saranno il Genoa in casa, il Lecce in trasferta e il Pisa nuovamente al Dall’Ara, quello che con Italiano è fortino da quasi 2 punti di media a partita. Servono punti e tanti, possibilmente bottino pieno. Urge non fare scivoloni. Perché in caso contrario il Bologna rischierebbe di condannarsi a un’altra stagione da vivere di rincorsa. Quella della passata stagione è stata entusiasmante: dal 13esimo posto di ottobre al quarto, a un mese dalla fine del campionato. Quanto sia costata, però, in termini di infortuni, risorse fische e psichiche, lo racconta il crollo dell’ultimo mese, con i rossoblù finiti al nono posto e chiamati nel rush finale a scegliere tra campionato e Coppa Italia: puntata che si è poi rivelata vincente e storica.

Lecce e Pisa sono ultime, con un punto a testa e due ko nelle prime tre giornate, rispettivamente il Pisa con 3 gol subiti tra Atalanta (1-1), Roma (0-1) e Udinese (0-1), il Lecce, invece, dopo lo 0-0 dell’esordio proprio con il Genoa, ha subito 6 reti tra Milan (0-2) e Atalanta (4-1). Infine, la prossima avversaria, la più solida: 2 punti in tre giornate, una sconfitta e 2 pareggi e appena 2 gol subiti. Saranno test fondamentali per misurare forza e impatto del Bologna.

Test che racconteranno anche la tenuta dei rossoblù ora che comincia l’Europa League, perchè il Bologna volerà a Lecce dopo la trasferta di Birmingham con l’Aston Villa e ospiterà il Pisa tre giorni dopo l’esordio casalingo in Europa League con il Friburgo. Decollo immediato o lunga rincorsa: Genoa, Lecce e Pisa avversarie alla portata che inizieranno a raccontare la stagione che attende il Bologna.