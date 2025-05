Bologna: due strade per la Champions, decisiva la sfida contro il Milan

C’è una strada in fondo al tunnel (cit. Giovanni Sartori) e porta ancora alla Champions. Anzi: di strade ce ne sono due. La prima passa obbligatoriamente dalla vittoria venerdì notte in casa di un Milan in probabile versione ridotta e in ogni caso, com’è ufficiale da ieri, senza lo squalificato Leao. La seconda invece s’infila nella cruna dell’ago degli scontri diretti e della classifica avulsa, fattori che regalerebbero un vantaggio ai rossoblù in caso di arrivo in volata dopo gli ultimi 270 minuti di campionato.

Va da sé che sono strade tutt’altro che facili da percorrere, non foss’altro perché là davanti corrono tutte mentre il Bologna, in termini di risultati, nell’ultimo mese ha rallentato sensibilmente il passo. Nelle ultime 5 giornate di campionato i rossoblù hanno raccolto una vittoria (con l’Inter), una sconfitta (con l’Atalanta) e 3 pareggi (Napoli, Udinese e Juve). Il totale fa 6 punti. Bottino magrissimo se si considera che nell’identico segmento tutte le rivali hanno guadagnato terreno: Roma e Lazio hanno raccolto 11 punti, la Fiorentina 8. E così il quarto posto è stato declassato a settimo e ora tocca risalire la vetta perduta. Come? Intanto andando a vincere venerdì notte al Meazza sul campo del Milan in quello che sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia del 14 maggio.

Facile a dirsi, più complicato a farsi, perché il Milan di Conceiçao che ha appena infilato tre vittorie di fila non potrà regalare i tre punti in casa senza colpo ferire. Eppure sarà quasi certamente un Diavolo ‘dimezzato’. Non solo perché è nell’ordine delle cose che il tecnico portoghese dopo aver fatto scendere in campo i titolari lunedì notte al Ferraris nella vittoria in rimonta col Genoa (2-1) venerdì farà ampio turnover, ma perché di sicuro resterà ai box lo spauracchio Leao, che era in diffida e si è preso un’ammonizione così gratuita da assomigliare molto a una scorciatoia per un turno di riposo.

Sbancare il Meazza metterebbe pressione alle rivali in un turno che vedrà la Lazio ospitare la Juve e la Roma impegnata sul campo dell’Atalanta. E in caso di mucchio selvaggio finale il Bologna è una delle squadre meglio piazzate tra scontri diretti e ipotetica classifica avulsa. Nel computo degli scontri diretti i rossoblù sono vincenti con Roma e Lazio e soccombenti con la Juve per via della differenza reti generale (+20 i bianconeri, +15 i rossoblù). La buona notizia è che in caso di arrivo a pari punti con Juve, Roma e Lazio la spunterebbe proprio la squadra di Italiano. La potenziale classifica avulsa in questo momento dice: Bologna 9 punti, Juve e Roma 7, Lazio 4. Ecco perché tutto si è fatto più complicato ma nulla è perduto. Consci del fatto che se il premio di consolazione fosse l’Europa League, agguantabile anche vincendo la Coppa Italia, i festeggiamenti finali sarebbero d’obbligo.