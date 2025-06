Bologna: Dzeko in bilico, sondaggio per Kevin Carlos e Franculino

L’offerta per Dzeko è sul tavolo. Il giocatore non si discute, l’ingaggio sì, perché salvo stravolgimenti strategici il Bologna non rivoluzionerà i parametri del monte stipendi, anche per rischiare di toccare quegli equilibri interni allo spogliatoio che sono stati tra i segreti degli ultimi anni.

Ma in attesa di capire se la stella bosniaca romperà gli indugi o deciderà di rimanere alla finestra in attesa di offerte più allettanti il Bologna si muove. Da Basilea e Marca è rimbalzata una notizia nella tarda serata di mercoledì: sondaggio rossoblù per Kevin Carlos (24), attaccante spagnolo di origini nigeriane del Basilea, protagonista di 14 reti in questa stagione: lo vuole il Villarreal, ma secondo Marca il Bologna si è iscritto alla corsa rallentando il possibile ritorno in patria della punta.

Ma non è finita: dalla Danimarca si dicono certi di interessamento concreto di Sartori e Di Vaio per Franculino (20), attaccante di scuola Benfica e di proprietà del Midtjylland, club con il quale il talento della nazionale della Guinea Bissau ha realizzato 27 reti e 10 assist negli ultimi 2 anni, 16 e 6 assist nell’ultima, in cui ha disputato pure qualificazioni di Champions ed Europa League.

Tra l’altro, vanta già una partecipazione da protagonista alla Coppa d’Africa con la Guinea Bissau. Forte fisicamente, veloce, di stazza (186 centimetri) e con un sinistro di qualità: resta da capire se i danesi apriranno alla trattativa intorno ai 10-15 milioni, perché in pressing ci sono pure Premier (il West Ham su tutte) e Bundesliga.

Carlos e Franculino sono sondaggi delle ultime ore, che raccontano come il Bologna non sia in attesa e prepari comunque piani B. Anche perché obiettivi seguiti a lungo come Francesco Pio Esposito (19) dovrebbe rimanere all’Inter e il suo destino sarà chiaro solo dopo il mondiale per club.

Piccoli è in stand by fino a quando non sarà chiara la partita dell’eventuale riscatto del Cagliari dall’Atalanta, stesso discorso vale per Pinamonti (di rientro al Sassuolo dal Genoa), Sebastiano Esposito (22), mentre a proposito di giovani talenti il Bologna ha puntato pure Ivanovic (21) del Saint Gilloise e Carrizo (19) del Velez.

Si lavora anche per l’arrivo di un trequartista, a maggior ragione dopo che la Lazio ha sondato Fabbian: Suslov (22) del Verona è in cima ai pensieri di Italiano, Colpani di rientro al Monza dalla Fiorentina può essere l’occasione. In mediana, intanto, contatti per Salvatore Esposito (24) dello Spezia e Nicolussi Caviglia (24) del Venezia. A Venezia e Verona si guarda pure per Idzes (24) e Ghilardi (22), difensori che interessano in vista della probabile uscita di Erlic.

Risolto infine il contratto con Leo Colucci: l’ormai ex tecnico della Primavera andrà a Torino con Marco Baroni.

Marcello Giordano