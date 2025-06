Bologna: Dzeko solo alle nostre condizioni, Beukema riflette sull'offerta del Napoli

Edin Dzeko sì, ma solo alle condizioni del Bologna. Anche perché la vicenda della punta bosniaca si intreccia con quella di Sam Beukema. Il Napoli continua i contatti con il difensore rossoblù. Di più: ha messo sul piatto 5 anni di contratto a 3 milioni di euro netti a stagione, con annessa possibilità di giocare in Champions e per lo scudetto in un club partito fortissimo sul mercato, con l’ingaggio di De Bruyne e Marianucci e l’affare Musah impostato. La proposta sta facendo riflettere e vacillare Beukema.

Non il Bologna, che ha rifiutato due proposte da 20 e 25 milioni più bonus. Ma il Napoli è pronto a salire a 30.

Il Bologna rifiuta anche perché ha in uscita Lucumi, in scadenza al 2026 e che tratta con la Roma sull’ingaggio, e non vorrebbe rifare l’asse centrale della difesa.

Per questo punta a parlare a Beukema per convincerlo a rimanere almeno un altro anno, a fronte di un prolungamento fino al 2029 (il contratto scade nel 2027) con adeguamento che lo porterebbe a guadagnare 2 milioni netti (rispetto agli attuali 700mila) inquadrandolo tra i giocatori più pagati della rosa al pari di Orsolini.

Qui subentra la questione Dzeko (39 anni), svincolato di lusso dal Fenerbahce, dove percepiva 4 milioni netti all’anno.

L’attaccante è reduce da una stagione da 21 gol e alle sue porte bussano pure Fiorentina e Roma. Il Bologna, nei dialoghi con attaccante ed entourage, ha lanciato quella che potrebbe essere la proposta: un anno di contratto a 2 milioni netti. Dzeko vorrebbe almeno il biennale e qualcosa di più sul piano dell’ingaggio. Ma con Beukema che vacilla, portare a Casteldebole un ingaggio superiore al tetto potrebbe complicare i piani.

Beukema riflette: la prossima settimana ci saranno contatti diretti con la dirigenza rossoblù. E probabilmente potrebbero arrivare ulteriori affondi di Inter e Juventus, ma ci sono pure un paio di squadre estere di Liga e Premier alla finestra.

Il Bologna lo sa e due giorni fa ha riattivato i contatti con lo Sparta Praga per Martin Vitik (22), centrale difensivo che fu a un passo dal Bologna l’estate scorsa, per 15 milioni: è ritenuto profilo adatto alla sostituzione di Beukema, qualora l’olandese dovesse chiedere la cessione: perché solo questo porterebbe Fenucci, Sartori e Di Vaio a trattare.

Piace pure Jaka Bijol (26) dell’Udinese, che però valuta il calciatore sopra i 20 milioni e sullo sloveno si è mosso pure il Milan. Intanto il Bologna tratta per il sostituto di Lucumi: Diogo Leite (26) dell’Union Berlino è in prima fila: il Bologna ci prova con una proposta da 10 milioni più bonus e contratto pluriennale da circa 800mila euro più bonus, per un calciatore che in Germania guadagna circa mezzo milione.