Bologna e Lykogiannis: trattative per il rinnovo del contratto

Nuovi contatti tra il Bologna e Charalampos Lykogiannis: si riapre la partita della permanenza dell’esterno mancino greco, in scadenza di contratto. Torna l’ottimismo circa il possibile prolungamento dell’accordo da 500mila euro netti a stagione. Ci sono però dettagli da sistemare, da cui l’affare dipende.

Il Bologna è pronto a riconoscere al giocatore un adeguamento, salendo a circa 800mila euro più bonus. Lo scoglio da superare resta quello della durata contrattuale. Arrivato a 31 anni Lykogiannis riflette sulla possibilità di un ultimo contratto importante della carriera e pluriennale, potendo contare sugli interessamenti di Panathinaikos, Aek e Olympiacos Atene.

A Bologna però sa di avere la stima e la considerazione di Italiano, conosce ambiente, società e ambizioni. E con un Bologna impegnato su quattro fronti nella prossima stagione (tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa) le possibilità di impiego ci sono.

La politica rossoblù è di non andare oltre l’anno di contratto per gli over 30. Si può spingere all’1+1 in base alle presenze, da pattuire (quest’anno sono state 25). Il greco vorrebbe almeno il biennale, ma si è preso qualche giorno per riflettere. Insomma, non ha chiuso la porta, da qui l’ottimismo. Il prolungamento di Lykogiannis è tornato la priorità, altri rinforzi, come El Karouani (24) dell’Utrecht, possono attendere.

Non può attendere, invece, un terzino destro per completare un reparto che prevede Holm e capitan De Silvestri. Nadir Zortea (25) è un pallino di Sartori, che lo ha visto crescere all’Atalanta: 6 gol e due assist a Cagliari, che lo ha acquistato per circa 6 milioni e dove ha giocato da terzino ed esterno alto di destra, ma anche Fiorentina e Lazio hanno sondato il giocatore.

Sondaggio del Bologna anche per Birindelli (26) del Monza. Intanto, aspettando di conoscere il proprio destino, ovvero se l’Inter eserciterà o meno il diritto di recompra da 12 milioni per lui (scadenza il primo luglio), Giovanni Fabbian festeggia la convocazione per l’Europeo under 21. Il club rossoblù, intanto, monitora Suslov (22) del Verona per il ruolo di trequartista-seconda punta, aspettando di capire come proceda il percorso di guarigione di Odgaard, oltre a Sven Mijnans (25) dell’Az e Thorstvedt (25) del Sassuolo. Il club rossoblù punta pure a un terzo attaccante, preferibilmente giovane e futuribile: ai nomi dei fratelli Francesco Pio (19) e Sebastiano Esposito (22), Maher Carrizo (19) del Velez e Piccoli (24) del Cagliari (in attesa di capire se i sardi lo riscatteranno o meno) si è aggiunto quello Ivanovic (21) dell’Union Saint Gilloise, piste che lasciano a oggi in secondo piano Dzeko (39): In attesa di capire se si accenderanno i riflettori del mercato su Dallinga e Castro.

Marcello Giordano