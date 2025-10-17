Bologna e Skorupski a braccetto. La porta sarà blindata fino al 2027

Che il nodo dei rinnovi fosse uno dei principali argomenti all’ordine del giorno, chiuso il mercato, era un fatto. Che il Bologna sia al lavoro, lo racconta la nota di ieri. Il primo è fatto: Lukasz Skorupski resta in rossoblù. Il portiere aveva il contratto in scadenza al 2026, dopo che il Bologna aveva fatto valere nell’ultima stagione la clausola di estensione. L’accordo è stato prolungato di un’ulteriore anno e scadrà il 30 giugno del 2027. Il portiere polacco è uno dei bolognesi acquisiti: veste i colori rossoblù ormai dall’estate del 2018, è in Italia dal 2013, quando fu acquistato dalla Roma, che lo spedì pure a Empoli a farsi le ossa. E’ uno dei protagonisti e dei testimoni della crescita del Bologna di Saputo, passato dalla lotta salvezza e da stagioni anonime alla Champions, alla conquista della Coppa Italia e alla seconda stagione consecutiva europea. Si è conquistato e meritato tutto: perché pure uno dei giocatori più migliorati. In fase di impostazione ha visto lievitare le sue quotazioni sotto la guida di Thiago Motta e del suo staff, è ormai para rigori consacrato, nonchè una delle fondamenta rossoblù decisivo per rendimento e parate in questo inizio stagione. Ha neutralizzato la bellezza di 11 conclusioni dal dischetto in serie A, numero che rappresenta il 19 per cento di parate su tiri subiti dagli undici metri. Davanti a lui, per penalty respinti, solo Antonioli (12), Sorrentino (13), Buffon (15), Pagliuca (20), Consigli (20) e Handanovic.

E tra l’altro, nell’ultimo campionato, con un rigore parato su due sanzionati al Bologna, è risultato per percentuale il terzo migliore portiere nella specialità alle spalle di De Gea (66 per cento di rigori respinti) e Milinkovic Savic (57%). Insomma, è tra i migliori portieri della serie A, rendimento alla mano.

A 34 anni, sta riuscendo a ritagliarsi anche un ruolo da protagonista in nazionale, dopo l’addio di Szczesny: e nell’anno che porta al mondiale, con la Polonia seconda dietro all’Olanda nel proprio girone e in corsa per i playoff non è un dettaglio. Con il Bologna dialogava alla voce rinnovo da un anno.

E’ bastata l’ultima settimana, grazie anche all’intermediazione dell’agente Pastorello, per trovare la quadra. Guadagnava circa 900 mila euro, passerà a circa 1,1-1,2 più bonus, alcuni facilmente realizzabili, altri meno, fino a un massimo di circa 1,5, cifra che lo inquadrerà tra i giocatori di riferimento anche alla voce stipendio della rosa. Con il contratto in scadenza al 2026, al pari di Freuler, era uno dei giocatori in scadenza: da caso a continuità. Ora tocca a Freuler, Orsolini e Lucumi (questi ultimi in scadenza al 2027).

In scadenza al 2026 figurano pure Bonifazi, ma non sarà rinnovato e potrebbe partire a gennaio se si verificheranno le condizioni, e De Silvestri, che dovrà decidere se appendere le scarpe al chiodo o meno, ma in accordo con il club.