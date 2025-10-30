Bologna, ecco un’altra frenata. Il Torino fa muro, Paleari vola. I rossoblù non trovano il guizzo

Vatti a fidare di Cristina D’Avena. Ospite nel pre-partita del Dall’Ara, la sua voce, compagna di mille e un pomeriggio della nostra infanzia, è diventata la sigla di apertura di un Bologna-Torino interminabile e sfiancante come una di quelle infinite partite di ’Holly e Benji’, quando il pallone impiegava tre puntate per raggiungere la porta avversaria. Ieri sera, non sarebbero bastate neanche quelle per cavarci fuori un gol.

Il problema, forse, è che questo Bologna ci ha abituato troppo bene. E così viene vissuto come un passo falso un pareggio casalingo col Torino, in un mercoledì sera di fine ottobre, dentro un calendario intasato che manco via Riva Reno.

Certo, c’è modo e modo di impattare, e lo zero a zero di ieri sera, scialbo ai limiti del soporifero, non è dei più entusiasmanti. Visto con lucidità, però, questo è un risultato quasi fisiologico, nell’economia di un ciclo schizzofrenico di gare che, dopo la sosta, ha visto i rossoblù viaggiare da Cagliari a Firenze, passando per Bucarest. Chilometri su chilometri senza nemmeno il tempo di farsi domande: figuriamoci di programmare. Serata di istinto e cuore, quella di ieri, tanto più con il ritorno di Vincenzo Italiano allo stadio, anche se dal ‘bunker’ degli spogliatoi dopo la polmonite: la sua presenza aveva forse impresso quel tocco romantico alla serata, dando quasi per scontato il lieto fine. Così come le tre vittorie su tre fin qui in casa ci avevano convinto che l’equazione Dall’Ara uguale tre punti assicurati fosse infallibile. Ma poi ci sono sempre gli altri e il Torino di Baroni in questo momento è uno degli osti peggiori con cui fare i conti. Quarto risultato utile di fila per i granata, dopo il pari con la Lazio e le vittorie con Napoli e Genoa. Niente arriva per caso. E lo zero a zero di ieri, Baroni lo ha costruito sulla solidità tattica: un tre-cinque-due strettissimo, a chiudere ogni linea di passaggio a un Bologna che, complice il tour de force, ricorre ancora una volta a una rivoluzione in partenza. Sette-undicesimi diversi rispetto a Firenze, con la chance dal 1’ a Dallinga, Bernardeschi e il rientrante Odgaard, e la sola conferma di Cambiaghi davanti. Dietro c’è Vitik con Lucumi, e proprio il ceco regala ad Adams il pallone del possibile vantaggio, ma l’attaccante scozzese spara sulla traversa a Skorupski battuto. Lo spavento sveglia i rossoblù che due minuti dopo con Lykogiannis sfiorano il gol: Paleari toglie il pallone dal sette. Solo gli unici due veri lampi di una prima frazione priva di pathos, dove i granata lasciano sistematicamente la palla a Ferguson e compagni che però non trovano mai le verticali giuste e finiscono per girarci attorno a suon di passaggi orizzontali. Il possesso palla al settantaquattro percento con cui i rossoblù guadagnano gli spogliatoi è la fotografia di un dominio sterilissimo.

All’intervallo Italiano si gioca subito la carta Castro, così come a metà ripresa tenta un’altra scossa, buttando dentro Freuler, Dominguez e Orsolini, per Ferguson, Cambiaghi e Bernardeschi. Quest’ultimo si accende una sola volta, al terzo minuto, ma il suo splendido sinistro diretto all’incrocio trova la seconda e ultima paratissima di Paleari. Tutto il resto è noia, un vano forcing finale, dove Dominguez conferma le sue enormi difficoltà in questa stagione e Orso conferma (o meglio, ci ricorda) di essere anche lui umano.

Finisce zero a zero. Il Bologna comunque infila il settimo risultato utile di fila e quantomeno, dopo Firenze, è un pari meritato, non ingiustamente imposto da arbitro e Var. Italiano si ritrova sesto a quindici punti, superato dal Como e agganciato dalla Juventus. Non c’è tempo per fare i conti però: domenica sotto con un’altra trasferta, in casa di un Parma disperato.