Bologna, ecco Vitik. Il ceco è già in città. E Immobile rescinde

Martin Vitik apre la settimana dei grandi acquisti. Il centrale ceco è sbarcato ieri intorno all’ora di pranzo a Bologna e ha iniziato le visite. Manca l’annuncio ufficiale, ma a far da preambolo all’addio di Sam Beukema è l’acquisto del sostituto.

Non è finita: sempre ieri è arrivato l’annuncio della rescissione del contratto di Ciro Immobile: era il pezzo che mancava al puzzle, dal momento che il Bologna e l’attaccante ex Lazio avevano già l’accordo. Definito pure il giorno dello sbarco della scarpa d’oro 2020 e del quattro volte capo cannoniere della serie A: Italiano e la dirigenza lo abbracceranno il 12, giorno del raduno. Pronto un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione, da 1,8 milioni più bonus fino a 2. Con lui, l’ex compagno di nazionale Federico Bernardeschi (31), con il quale ha alzato al cielo la Coppa dell’Europeo 2021: anche in questo caso manca l’annuncio, ma il Bologna, forte dell’accordo con il calciatore è tranquillo circa il fatto che non ci saranno sorprese. Le ufficialità degli accordi sono attese per martedì o mercoledì, con il Bologna che ha accolto le richieste dell’ex bianconero per un’intesa biennale con opzione sulla terza stagione.

Vitik è alle visite, Immobile e Bernardeschi in arrivo, in vista del raduno: il Bologna batte tre colpi. Vitik arriva dallo Sparta Praga, dopo un’annata da assoluto protagonista: 15 presenze tra qualificazioni e Champions League, a cui ha aggiunto 29 presenze e 4 reti tra campionato e coppa di Lega. Fisico imponente, buon piede destro in impostazione, ma pure buona capacità di recupero in campo aperto: per il Bologna è il sostituto ideale e in virtù dei 22 anni anche il profilo su cui impostare il futuro di un reparto arretrato in fase di ridefinizione. Il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale da circa 600mila euro più bonus, con opzione unilaterale sul quinto anno a favore del club rossoblù. Arriva Vitik, Beukema è in partenza: ma il tentativo di forzare la mano verso il passaggio al Napoli del centrale olandese non è piaciuto: il Bologna non si metterà di traverso, ma esige, pur abbassando la parte fissa da 35 a 30 milioni, che il club partenopeo salga a 35 milioni con i bonus senza troppi sconti.

Il Napoli insiste per Dan Ndoye, forte di un accordo con il calciatore sulla base di 3 milioni netti a stagione. Ma la trattativa è più indietro. Il Napoli non si è spinto oltre i 35 milioni e manca l’accordo con l’entourage del calciatore sulla parcella degli agenti. Il Bologna chiede 45 milioni e sono ore di attesa, anche perché il Borussia Dortmund ha appena ceduto Gittens al Chelsea per 52 milioni più bonus e il club tedesco aveva già fatto un sondaggio e un apprezzamento per il calciatore tanto al club quanto al suo entourage.