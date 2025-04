Bologna-Empoli: Freuler e Dallinga brillano nella vittoria casalinga

Ravaglia 6 Al 33’ riesce solo a deviare, come può, la conclusione di Solbakken: peccato che finisca proprio sul piede di Kovalenko. Poi una notte da disoccupato.

De Silvestri 6 Al pronti via sfiora il gol con la specialità della casa: il colpo di testa. Tiene la posizione con mestiere, senza mai offrire il fianco alle ripartenze dei toscani.

Beukema 6,5 Sul gol dell’1-1 prova a metterci una pezza in extremis, ma l’errore di Lucumi aveva aperto una voragine. Il resto è ordinaria amministrazione.

Lykogiannis 6,5 Discretamente in palla, frigge dalla voglia di ritagliarsi una notte da protagonista dopo tanta panchina. Mette un paio di palloni che mandano in affanno i difensori di D’Aversa. Rischia di rompersi nella ripresa quando Sambia fa un intervento killer.

Freuler 7 Quando non vuoi perderti accendi il navigatore e ti fidi di lui. Italiano con Remo va sempre sul sicuro.

Moro 6,5 Va a cercarsi gli spazi da cui può bucare la linea empolese. Il gol di Fabbian nasce da una sua difesa della palla da mediano a cui fa seguito un cross da esterno d’attacco puro. Tra i più ‘dentro’ la partita.

Orsolini 6 Macina un sacco di chilometri e si prende pure un paio di calcioni gratuiti. Tanta fatica e poca produzione sottoporta, ma non si può essere sempre ‘man of the match’.

Cambiaghi 6,5 Nel primo tempo una palla tenuta in campo con un’acrobazia atletica non scontata rende subito l’idea di una prestazione centrata. Nella ripresa sfiora il gol.

Dallinga 7 Moto perpetuo al servizio della squadra. Quando all’82’ non centra da due passi la porta sembra la solita maledizione del gol, ma rimedia all’errore lasciando il sigillo sulla partita.

Erlic 6 Efficace, pur con qualche affanno.

Dominguez 6,5 Dinamite pura e un gol sprecato. Ma con le sue giocate ruba sempre l’occhio.

Pobega 6 Fa ciò che serve.

Pedrola 6 Ecco un altro che ruba l’occhio per sprint e raffinatezza.

El Azzouzi sv Ovazione di simpatia quando mette piede in campo.

Allenatore Italiano 8 Meriterebbe anche un voto più alto per il cammino che ha fatto nelle tre competizioni della stagione. Poiché non si fida del 3-0 dell’andata spedisce in campo il migliore dei Bologna possibili. La festa finale del Dall’Ara lo incorona re ancor prima del viaggio a Roma. Al netto di come finirà, con il suo calcio e la sua empatia ha già conquistato tutti.

Voto squadra 7

Massimo Vitali