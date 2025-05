Bologna: Fabbian titolare, Odgaard riposa per la Coppa Italia

C’è Fabbian al posto di Odgaard, risparmiato e lasciato a lavorare a Casteldebole con Ndoye e Holm in vista della finale di Coppa Italia. Ma i dubbi di formazione in vista della trasferta del Meazza non si esauriscono qui. Ravaglia punta alla titolarità tra i pali, il grande dubbio è Castro-Dallinga: l’olandese sta meglio e se Italiano vorrà avere una punta in discrete condizioni all’Olimpico potrebbe risparmiarlo a San Siro anche nell’ottica di mettere minuti nelle gambe a Castro e valutarlo per Roma.

Ma stasera i rossoblù si giocano le chance di restare in corsa per quarto posto e l’Europa ergo non è scelta scontata: probabile la staffetta, ma chi partirà titolare sarà decisione dell’ultimo minuto.

Possibile l’impiego di Lykogiannis a sinistra in difesa, Calabria si gioca una maglia con De Silvestri a destra e al centro Casale dovrebbe avere minuti, dall’inizio a gara in corso, per risparmiare energie a uno tra Beukema e Lucumi. In mediana, probabile l’impiego di Aebischer o Pobega al posto di Ferguson, con rotazione di Freuler a partita in corso.

m. g.