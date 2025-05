Bologna Fc 1909: Acquisto di Nicolò Casale e strategie per il calciomercato estivo

Da un paio di mesi a questa parte, le notizie relative alle segnalazioni di scout rossoblù in giro per il mondo si sono concentrate soprattutto su esterni d’attacco e centrali di difesa: segno che pure a Casteldebole si attendono un’estate calda sui fronti Lucumi e Beukema e Ndoye, oltre che Orsolini. Da Casteldebole ciò che filtra è che nessuno è incedibile e come già negli ultimi anni qualche sacrificio alla voce cessione ci sarà, ma non sarà rivoluzione: insomma, non partiranno tutti i pezzi da novanta.

Intanto, la prima notizia ufficiale è arrivata e riguarda l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Casale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva (per 6,5 milioni ndr) di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028".

L’osservatore Vinti intanto è stato notato in sudamerica. A marzo ha visionato Cile-Ecuador, oltre che partite di campionati locali e i rumors hanno riguardato l’esterno sinistro d’attacco del Colo Colo Lucas Cepeda (22) e il centrale ecuadoregno del Bruges Joel Ordonez (21), che però ha un costo che si aggira intorno ai 20 milioni e sul quale si muove pure l’Atalanta. Alla voce esterni d’attacco e trequartisti, sono stati visionati Carrizo (19) del Velez, Acuna (19) del Newell’s Old Boys, entrambi nazionali Under 20 argentini e dalla Francia assicurano che la dirigenza rossoblù stia contendendo a Roma e Juventus Ruben Akalè, classe 2006 del Lens Under 19, in scadenza di contratto e Suslov del Verona è giocatore sui taccuini rossoblù già dalla scorsa estate.

Alla voce difensori, invece, Sartori, Di Vaio e gli scout sono stati notati più volte anche alle partite di Israel Reyes (24, dei messicani dell’America), Osuji (19 Bruges), ma soprattutto di Hilgers (23, Twente), Okoli (23, Leicester, il cui agente ha confermato l’interessamento rossoblù), Coppola (21, Verona), Hajdari (21, Lugano), Idzes (24, Venezia) e Vitik (22, Sparta Praga). Molti sono nazionali e hanno fatto l’Europa: Champions, Europa o Conference.

Un anno fa, in vista della Champions, per questioni di costi, il Bologna scelse giocatori reduci dall’Europa League come Dallinga e Holm o comprimari in Champions come Casale. Ora che è certa la partecipazione alla prossima Europa League, a Casteldebole inizieranno a scremare. Nel mirino anche Thiago Cruz Fernández (21), esterno d’attacco del Velez e il portiere cileno Thomas Gillier (20): entrambi infortunati sono in scadenza di contratto al 30 dicembre: tentativo in corso per prelevarli a parametro zero per poi girarli a Montreal e valutarne la ripresa.

Marcello Giordano