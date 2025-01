Bologna Fc infortunati: Cambiaghi e El Azzouzi in gruppo

Bologna, 16 gennaio 2025 – Nemmeno il tempo di riposare un po’ per il Bologna di Vincenzo Italiano che dopo il brillante pareggio per 2-2 contro l’Inter a San Siro è già tornato a lavorare in vista del prossimo impegno in campionato.

La squadra si è allenata questa mattina a Casteldebole per preparare la sfida al Monza, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. Il tecnico di Karlsruhe ha diviso i rossoblù in due gruppi, con una seduta di scarico per i più impiegati a Milano e lavoro sul campo per gli altri.

Buone notizie dall’infermeria, con Niccolò Cambiaghi e Oussama El Azzouzi che sono tornati ad allenarsi con il gruppo. L’esterno offensivo ex Empoli era fuori da fine agosto, quando aveva rimediato l’infortunio al ginocchio nel primo match di campionato contro l’Udinese mentre il centrocampista marocchino non è mai stato a disposizione di Italiano in questa stagione a causa di una serie di problemi fisici accusati dopo la parentesi con la nazionale alle Olimpiadi di Parigi.

Ancora lavoro differenziato invece per Michel Aebischer.

Domani alle ore 12 si terrà poi la seduta di rifinitura con Vincenzo Italiano che parlerà alla stampa alla vigilia del match con i brianzoli, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina.

Intanto sono stati designati gli arbitri della 20esima giornata di Serie A: Bologna-Monza sarà diretta da Mariani di Aprilia assistito da Imperiale e Bercigli, con quarto uomo Perenzoni e addetti VAR Camplone e Marini.