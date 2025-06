Bologna FC: Odgaard e Dallinga pronti al rientro, caccia a Suslov e nodo Fabbian

Manca poco meno di un mese, al raduno rossoblù. Vacanze quasi terminate, invece per Jens Odgaard e Thjis Dallinga. Operati a fine stagione per risolvere il problema di pubalgia che li ha limitati nella seconda parte dell’ultima stagione, il trequartista danese e la punta olandese sono attesi in città per il week end e all’Isokinetic per l’inizio della prossima settimana: obiettivo riprendere le terapie e portarli in gruppo per l’inizio della stagione, anche se il loro percorso di ripresa sarà valutato di settimana in settimana: ad esempio Aebischer ci mise quasi 4 mesi a tornare in campo, tra fine ottobre e gennaio. Vacanze ridotte, quindi, per i due rossoblù, che proveranno a bruciare le tappe del recupero rinunciando a quasi tre settimane di ferie: anche questo è un segnale della professionalità dei due giocatori, operati a fine maggio e che hanno avuto circa due settimane di stacco. Due settimane che Odgaard ha sfruttato per chiedere la mano della fidanzata, con la coppia che ha postato su instagram la foto dell’anello con cui Odgaard ha chiesto alla compagna di sposarlo.

Aspettando i due infortunati, il Bologna è a caccia di un trequartista e di una punta, per allungare la rosa. Tomas Suslov (23) del Verona, protagonista all’Europeo Under 21, è pedina che Sartori, Di Vaio e gli scout rossoblù monitorano da più di un anno: si attende la fine dell’Europeo per conoscere la quotazione che ne farà la società veneta, che conosce l’interesse reale rossoblù, che già un’estate fa sondò il giocatore per una cifra vicina ai 10 milioni.

Prima ci sarà però da sciogliere il nodo Fabbian, sul quale penderà fino al primo luglio la recompra dell’Inter a 12 milioni: ma la Lazio è sulle sue tracce e considerato che Fabbian in rossoblù è adattato al ruolo di trequartista e già a gennaio aveva valutato l’addio per andare a giocare di più l’addio e ulteriori operazioni tra trequarti ed esterni non sono da scartare. Colpani (25), rientrato a Monza e scartato dalla Fiorentina, è un’occasione, si guarda anche in casa Roma per capire quali gerarchie abbia in mente per Soulè (22) e Baldanzi (22) Gasperini.

Marcello Giordano